https://ukraina.ru/20220823/1037995323.html
Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР - 23.08.2022 Украина.ру
Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
Украинские войска использовали вооружение НАТО при обстреле центра Донецка 23 августа. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом Пушилин сообщил в тг-канале
2022-08-23T14:11
2022-08-23T14:11
2022-08-23T14:11
новости
денис пушилин
обстрелы
глава
днр
донецк
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ВСУ применили снаряды калибра 155-мм для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрелов повреждены автомобили, жилые дома в Ворошиловском районе, школа, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР.Киевский режим переступил очередные грани, и использует террористические методы, заявил Пушилин.23 августа ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По данным штаба территориальной обороны города, погибли три мирных жителя: 51-летний водитель, 18-летний и 25-летний парни. ВСУ вели обстрел с позиций в Орловке.
https://ukraina.ru/20220823/1037988352.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, обстрелы, глава, днр, донецк
Новости, Денис Пушилин, обстрелы, глава, ДНР, Донецк
Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
Украинские войска использовали вооружение НАТО при обстреле центра Донецка 23 августа. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом Пушилин сообщил в тг-канале
ВСУ применили снаряды калибра 155-мм для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрелов повреждены автомобили, жилые дома в Ворошиловском районе, школа, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР.
"По сути Запад причастен к конкретному, целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. Считаю, что преступный киевский режим должен понести заслуженное наказание", - заявил Пушилин.
Киевский режим переступил очередные грани, и использует террористические методы, заявил Пушилин.
23 августа ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По данным штаба территориальной обороны города, погибли три мирных жителя: 51-летний водитель, 18-летний и 25-летний парни. ВСУ вели обстрел с позиций в Орловке.