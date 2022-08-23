Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР - 23.08.2022 Украина.ру
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Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР - 23.08.2022 Украина.ру
Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
Украинские войска использовали вооружение НАТО при обстреле центра Донецка 23 августа. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом Пушилин сообщил в тг-канале
2022-08-23T14:11
2022-08-23T14:11
новости
денис пушилин
обстрелы
глава
днр
донецк
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ВСУ применили снаряды калибра 155-мм для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрелов повреждены автомобили, жилые дома в Ворошиловском районе, школа, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР.Киевский режим переступил очередные грани, и использует террористические методы, заявил Пушилин.23 августа ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По данным штаба территориальной обороны города, погибли три мирных жителя: 51-летний водитель, 18-летний и 25-летний парни. ВСУ вели обстрел с позиций в Орловке.
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новости, денис пушилин, обстрелы, глава, днр, донецк
Новости, Денис Пушилин, обстрелы, глава, ДНР, Донецк

Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР

14:11 23.08.2022
 
© скриншотДенис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
Денис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
© скриншот
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Украинские войска использовали вооружение НАТО при обстреле центра Донецка 23 августа. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом Пушилин сообщил в тг-канале
ВСУ применили снаряды калибра 155-мм для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрелов повреждены автомобили, жилые дома в Ворошиловском районе, школа, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР.
"По сути Запад причастен к конкретному, целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. Считаю, что преступный киевский режим должен понести заслуженное наказание", - заявил Пушилин.
Киевский режим переступил очередные грани, и использует террористические методы, заявил Пушилин.
23 августа ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По данным штаба территориальной обороны города, погибли три мирных жителя: 51-летний водитель, 18-летний и 25-летний парни. ВСУ вели обстрел с позиций в Орловке.
Последствия обстрела администрации главы ДНР в Донецке
13:18
ВСУ обстреляли администрацию главы ДНРЗдания гостиницы "Централь", школы и администрации главы ДНР повреждены в результате обстрела с украинской стороны. Об этом 23 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецка
 
НовостиДенис ПушилинобстрелыглаваДНРДонецк
 
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