https://ukraina.ru/20220823/1037995323.html

Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР

Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР - 23.08.2022 Украина.ру

Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР

Украинские войска использовали вооружение НАТО при обстреле центра Донецка 23 августа. В результате обстрела, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом Пушилин сообщил в тг-канале

2022-08-23T14:11

2022-08-23T14:11

2022-08-23T14:11

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ВСУ применили снаряды калибра 155-мм для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрелов повреждены автомобили, жилые дома в Ворошиловском районе, школа, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР.Киевский режим переступил очередные грани, и использует террористические методы, заявил Пушилин.23 августа ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. По данным штаба территориальной обороны города, погибли три мирных жителя: 51-летний водитель, 18-летний и 25-летний парни. ВСУ вели обстрел с позиций в Орловке.

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новости, денис пушилин, обстрелы, глава, днр, донецк