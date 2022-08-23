https://ukraina.ru/20220823/1037989907.html

В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной

В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной - 23.08.2022 Украина.ру

В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR назвал "провокацией" заявление Федеральной службы безопасности России о бегстве в прибалтийскую страну гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, при этом он не стал опровергать это заявление

2022-08-23T13:31

2022-08-23T13:31

2022-08-23T13:47

новости

дарья дугина

фсб

эстония

убийство

мид

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037991157_0:48:2151:1258_1920x0_80_0_0_f7e07118e5aa6e120844a19461007166.jpg

Ранее в тот же день ФСБ заявила, что Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля, была исполнителем подрыва машины в окрестностях Москвы, во время которого погибла политолог и журналистка Дарья Дугина. Сразу после теракта Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.В своём заявлении ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как впоследствии выезжает в Эстонию.

https://ukraina.ru/20220822/1037970632.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дарья дугина, фсб, эстония, убийство, мид, москва