В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037989907.html
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной - 23.08.2022 Украина.ру
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR назвал "провокацией" заявление Федеральной службы безопасности России о бегстве в прибалтийскую страну гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, при этом он не стал опровергать это заявление
2022-08-23T13:31
2022-08-23T13:47
новости
дарья дугина
фсб
эстония
убийство
мид
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037991157_0:48:2151:1258_1920x0_80_0_0_f7e07118e5aa6e120844a19461007166.jpg
Ранее в тот же день ФСБ заявила, что Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля, была исполнителем подрыва машины в окрестностях Москвы, во время которого погибла политолог и журналистка Дарья Дугина. Сразу после теракта Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.В своём заявлении ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как впоследствии выезжает в Эстонию.
https://ukraina.ru/20220822/1037970632.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037991157_360:0:2093:1300_1920x0_80_0_0_3aeaaa720f09c9039fb2a65dacc02727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дарья дугина, фсб, эстония, убийство, мид, москва
Новости, Дарья Дугина, ФСБ, Эстония, убийство, МИД, Москва

В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной

13:31 23.08.2022 (обновлено: 13:47 23.08.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
ФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR назвал "провокацией" заявление Федеральной службы безопасности России о бегстве в прибалтийскую страну гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, при этом он не стал опровергать это заявление
Ранее в тот же день ФСБ заявила, что Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля, была исполнителем подрыва машины в окрестностях Москвы, во время которого погибла политолог и журналистка Дарья Дугина. Сразу после теракта Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить

Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии
В своём заявлении ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как впоследствии выезжает в Эстонию.
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 21:57
Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи ДугинойЭстонские власти могут доказать, что их страна - действительно правовое государство, если окажут содействие России в расследовании убийства, заявил 22 августа сенатор СФ России Александр Башкин в своем Telegram-канале
 
НовостиДарья ДугинаФСБЭстонияубийствоМИДМосква
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"
15:02Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области
14:55Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
14:53Украинская певица устроила ритуальную провокацию с русским кокошником
14:11Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
14:01Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
13:52Темные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
13:47"Она погибла за Россию". Дугин о последних словах дочери
13:35Сексуальный контекст и сепаратист Черновол: украинский Минкульт попал в неловкую ситуацию
13:31В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной
13:18ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР
13:17Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями
13:17Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
13:10Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном
13:08Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
12:57Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
12:52Андрей Суздальцев о ликвидации Натальи Вовк и ударам по центрам принятия решений в Киеве
12:46МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта
12:40В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео
12:00Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа
Лента новостейМолния