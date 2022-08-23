https://ukraina.ru/20220823/1037989907.html
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной - 23.08.2022 Украина.ру
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR назвал "провокацией" заявление Федеральной службы безопасности России о бегстве в прибалтийскую страну гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, при этом он не стал опровергать это заявление
2022-08-23T13:31
2022-08-23T13:31
2022-08-23T13:47
новости
дарья дугина
фсб
эстония
убийство
мид
москва
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Ранее в тот же день ФСБ заявила, что Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля, была исполнителем подрыва машины в окрестностях Москвы, во время которого погибла политолог и журналистка Дарья Дугина. Сразу после теракта Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.В своём заявлении ФСБ показала видеокадры с Вовк: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и как впоследствии выезжает в Эстонию.
https://ukraina.ru/20220822/1037970632.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дарья дугина, фсб, эстония, убийство, мид, москва
Новости, Дарья Дугина, ФСБ, Эстония, убийство, МИД, Москва
В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной
13:31 23.08.2022 (обновлено: 13:47 23.08.2022)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 22 августа в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR назвал "провокацией" заявление Федеральной службы безопасности России о бегстве в прибалтийскую страну гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, при этом он не стал опровергать это заявление