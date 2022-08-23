https://ukraina.ru/20220823/1037988873.html
Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину - 23.08.2022 Украина.ру
Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
Госдепартамент США и посольство США в Киеве призвали американских граждан, находящихся на территории Украины, срочно покинуть территорию Украины. Об этом 23 августа сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press (АР)
2022-08-23T13:17
2022-08-23T13:17
2022-08-23T13:19
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Американское внешнеполитическое ведомство распространило предупреждение о потенциальной активизации боевых действий на территории Украины. В сообщении также приводятся рекомендации по поведению в случае воздушной тревоги или обстрелов для граждан США, решивших остаться. Associated Press утверждает, что сообщение госдепартамента основано на рассекреченной информации американского разведывательного сообщества.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдеп сша, украина, сша, новости, сво
Госдеп США, Украина, США, Новости, СВО
Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
13:17 23.08.2022 (обновлено: 13:19 23.08.2022)
Госдепартамент США и посольство США в Киеве призвали американских граждан, находящихся на территории Украины, срочно покинуть территорию Украины. Об этом 23 августа сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press (АР)