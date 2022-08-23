Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину - 23.08.2022 Украина.ру
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Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину - 23.08.2022 Украина.ру
Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
Госдепартамент США и посольство США в Киеве призвали американских граждан, находящихся на территории Украины, срочно покинуть территорию Украины. Об этом 23 августа сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press (АР)
2022-08-23T13:17
2022-08-23T13:19
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Американское внешнеполитическое ведомство распространило предупреждение о потенциальной активизации боевых действий на территории Украины. В сообщении также приводятся рекомендации по поведению в случае воздушной тревоги или обстрелов для граждан США, решивших остаться. Associated Press утверждает, что сообщение госдепартамента основано на рассекреченной информации американского разведывательного сообщества.
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Госдеп США, Украина, США, Новости, СВО

Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину

13:17 23.08.2022 (обновлено: 13:19 23.08.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
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Госдепартамент США и посольство США в Киеве призвали американских граждан, находящихся на территории Украины, срочно покинуть территорию Украины. Об этом 23 августа сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press (АР)
Американское внешнеполитическое ведомство распространило предупреждение о потенциальной активизации боевых действий на территории Украины. В сообщении также приводятся рекомендации по поведению в случае воздушной тревоги или обстрелов для граждан США, решивших остаться.
Associated Press утверждает, что сообщение госдепартамента основано на рассекреченной информации американского разведывательного сообщества.
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
09:38
"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактовКомментируя заявление Госдепартамента США в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, вице-спикер Совфеда Константин Косачев обвинил Госдеп в индульгенциях на теракты против россиян, передает 23 августа РИА Новости
 
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