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Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий - 23.08.2022 Украина.ру
Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где... Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T13:08
2022-08-23T13:08
2022-08-23T13:11
видео
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Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где произошла трагедия, а также поговорил с местными жителями.Чем 8 лет ВСУ обстреливают Донецк и как мирному населению приходится выживать при ежедневных "прилётах по расписанию" – обо всём этом вы узнаете из нашего спецрепортажа. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
13:08 23.08.2022 (обновлено: 13:11 23.08.2022)
Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где произошла трагедия, а также поговорил с местными жителями.
Чем 8 лет ВСУ обстреливают Донецк и как мирному населению приходится выживать при ежедневных "прилётах по расписанию" – обо всём этом вы узнаете из нашего спецрепортажа.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.