https://ukraina.ru/20220823/1037988050.html

Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий

Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий - 23.08.2022 Украина.ру

Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий

Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где... Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T13:08

2022-08-23T13:08

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Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где произошла трагедия, а также поговорил с местными жителями.Чем 8 лет ВСУ обстреливают Донецк и как мирному населению приходится выживать при ежедневных "прилётах по расписанию" – обо всём этом вы узнаете из нашего спецрепортажа. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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