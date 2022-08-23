Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037988050.html
Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий - 23.08.2022 Украина.ру
Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где... Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T13:08
2022-08-23T13:11
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037987884_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a31d547a0ebc0075f55757c4672bd92e.jpg.webp
Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где произошла трагедия, а также поговорил с местными жителями.Чем 8 лет ВСУ обстреливают Донецк и как мирному населению приходится выживать при ежедневных "прилётах по расписанию" – обо всём этом вы узнаете из нашего спецрепортажа. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037987884_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e925a7d9c69bea458b8fba253969b46.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий

13:08 23.08.2022 (обновлено: 13:11 23.08.2022)
 
Читать в
Киевский район Донецка. Здесь в результате ночного обстрела погиб мужчина 1950 года рождения. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин побывал в квартире, где произошла трагедия, а также поговорил с местными жителями.
Чем 8 лет ВСУ обстреливают Донецк и как мирному населению приходится выживать при ежедневных "прилётах по расписанию" – обо всём этом вы узнаете из нашего спецрепортажа.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР
13:17Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями
13:17Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
13:10Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном
13:08Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
12:57Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
12:52Андрей Суздальцев о ликвидации Натальи Вовк и ударам по центрам принятия решений в Киеве
12:46МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта
12:40В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео
12:00Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа
11:55Сергей Веселовский о том, как ко Дню Незалежности Украины готовятся в Крыму
11:40"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео
11:08"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима
11:00В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ
10:57Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима
10:55Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
10:51В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
10:37Die Zeit: Канцлер Шольц не смог найти замену российскому газу в Канаде
10:27Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
10:19"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО
Лента новостейМолния