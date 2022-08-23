https://ukraina.ru/20220823/1037981138.html
"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео
"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео - 23.08.2022 Украина.ру
"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Украина.ру рассказал, как Херсон отмечает День... Украина.ру, 23.08.2022
2022-08-23T11:40
2022-08-23T11:40
2022-08-23T11:40
видео
сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037980992_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b087da7221fda2fb3010892b073b107e.jpg
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Украина.ру рассказал, как Херсон отмечает День государственного флага России, что готовят ВСУ ко Дню независимости Украины, а также о критическом состоянии дорог в регионе и о том, что изменилось за последние месяцы:01:00 – Как Херсон отмечает День государственного флага России: отношение местных жителей к обстрелам со стороны ВСУ;02:42 – Циничный удар ВСУ по Антоновскому мосту: реакция властей;04:32 – Чего ожидать в День независимости Украины?05:55 – О состоянии здоровья главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо;06:50 – Что изменилось в Херсоне за последние месяцы и как восстанавливают регион; 09:30 – В каком состоянии херсонские дороги?10:50 – Ситуация на Запорожской АЭС.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037980992_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_351d6e25746825ee8ba4ca35cbfe6013.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сальдо, видео
"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Украина.ру рассказал, как Херсон отмечает День государственного флага России, что готовят ВСУ ко Дню независимости Украины, а также о критическом состоянии дорог в регионе и о том, что изменилось за последние месяцы:
01:00 – Как Херсон отмечает День государственного флага России: отношение местных жителей к обстрелам со стороны ВСУ;
02:42 – Циничный удар ВСУ по Антоновскому мосту: реакция властей;
04:32 – Чего ожидать в День независимости Украины?
05:55 – О состоянии здоровья главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо;
06:50 – Что изменилось в Херсоне за последние месяцы и как восстанавливают регион;
09:30 – В каком состоянии херсонские дороги?
10:50 – Ситуация на Запорожской АЭС.