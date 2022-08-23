"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео - 23.08.2022 Украина.ру
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"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео
"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео - 23.08.2022 Украина.ру
"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Украина.ру рассказал, как Херсон отмечает День... Украина.ру, 23.08.2022
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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Украина.ру рассказал, как Херсон отмечает День государственного флага России, что готовят ВСУ ко Дню независимости Украины, а также о критическом состоянии дорог в регионе и о том, что изменилось за последние месяцы:01:00 – Как Херсон отмечает День государственного флага России: отношение местных жителей к обстрелам со стороны ВСУ;02:42 – Циничный удар ВСУ по Антоновскому мосту: реакция властей;04:32 – Чего ожидать в День независимости Украины?05:55 – О состоянии здоровья главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо;06:50 – Что изменилось в Херсоне за последние месяцы и как восстанавливают регион; 09:30 – В каком состоянии херсонские дороги?10:50 – Ситуация на Запорожской АЭС.
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"Россия всегда платит по долгам": чего хотят жители Херсона - Стремоусов. Видео

11:40 23.08.2022
 
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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Украина.ру рассказал, как Херсон отмечает День государственного флага России, что готовят ВСУ ко Дню независимости Украины, а также о критическом состоянии дорог в регионе и о том, что изменилось за последние месяцы:
01:00 – Как Херсон отмечает День государственного флага России: отношение местных жителей к обстрелам со стороны ВСУ;
02:42 – Циничный удар ВСУ по Антоновскому мосту: реакция властей;
04:32 – Чего ожидать в День независимости Украины?
05:55 – О состоянии здоровья главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо;
06:50 – Что изменилось в Херсоне за последние месяцы и как восстанавливают регион;
09:30 – В каком состоянии херсонские дороги?
10:50 – Ситуация на Запорожской АЭС.
 
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