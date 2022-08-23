FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России - 23.08.2022 Украина.ру
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FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России - 23.08.2022 Украина.ру
FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть, написал корреспондент Financial Times Гай Шазан
2022-08-23T09:04
2022-08-23T09:05
новости
германия
эмбарго
нефть
россия
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Он рассказал, что в немецком городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок из России по трубопроводу "Дружба". Жители города опасаются закрытия предприятия из-за решения немецких властей, добавил Шазан.Мэр города Аннекатрин Хоппе назвала данное решение Берлина "поистине кошмарным сценарием". По ее мнению, это приведет к безработице и трудностям с энергоснабжением.Местная жительница города Урсула Патц позже отметила, что антироссийские санкции больше вредят Германии, "эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому".Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
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новости, германия, эмбарго, нефть, россия
Новости, Германия, Эмбарго, нефть, Россия

FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России

09:04 23.08.2022 (обновлено: 09:05 23.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть, написал корреспондент Financial Times Гай Шазан
Он рассказал, что в немецком городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок из России по трубопроводу "Дружба". Жители города опасаются закрытия предприятия из-за решения немецких властей, добавил Шазан.
Мэр города Аннекатрин Хоппе назвала данное решение Берлина "поистине кошмарным сценарием". По ее мнению, это приведет к безработице и трудностям с энергоснабжением.
Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти.
Гай Шазан
корреспондент Financial Times
Местная жительница города Урсула Патц позже отметила, что антироссийские санкции больше вредят Германии, "эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому".
Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
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