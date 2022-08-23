https://ukraina.ru/20220823/1037974579.html

FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России

FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России - 23.08.2022 Украина.ру

FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России

Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть, написал корреспондент Financial Times Гай Шазан

2022-08-23T09:04

2022-08-23T09:04

2022-08-23T09:05

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германия

эмбарго

нефть

россия

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Он рассказал, что в немецком городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок из России по трубопроводу "Дружба". Жители города опасаются закрытия предприятия из-за решения немецких властей, добавил Шазан.Мэр города Аннекатрин Хоппе назвала данное решение Берлина "поистине кошмарным сценарием". По ее мнению, это приведет к безработице и трудностям с энергоснабжением.Местная жительница города Урсула Патц позже отметила, что антироссийские санкции больше вредят Германии, "эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому".Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.

https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html

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новости, германия, эмбарго, нефть, россия