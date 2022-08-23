https://ukraina.ru/20220823/1037974579.html
FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России - 23.08.2022 Украина.ру
FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть, написал корреспондент Financial Times Гай Шазан
2022-08-23T09:04
2022-08-23T09:04
2022-08-23T09:05
новости
германия
эмбарго
нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_0:297:2839:1894_1920x0_80_0_0_848016998a3b32e03eaba7850dca6716.jpg
Он рассказал, что в немецком городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок из России по трубопроводу "Дружба". Жители города опасаются закрытия предприятия из-за решения немецких властей, добавил Шазан.Мэр города Аннекатрин Хоппе назвала данное решение Берлина "поистине кошмарным сценарием". По ее мнению, это приведет к безработице и трудностям с энергоснабжением.Местная жительница города Урсула Патц позже отметила, что антироссийские санкции больше вредят Германии, "эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому".Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_299:0:2824:1894_1920x0_80_0_0_60a15a1b02e914a09793ed4994b7a80f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, эмбарго, нефть, россия
Новости, Германия, Эмбарго, нефть, Россия
FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
09:04 23.08.2022 (обновлено: 09:05 23.08.2022)
Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть, написал корреспондент Financial Times Гай Шазан
Он рассказал, что в немецком городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок из России по трубопроводу "Дружба". Жители города опасаются закрытия предприятия из-за решения немецких властей, добавил Шазан.
Мэр города Аннекатрин Хоппе назвала данное решение Берлина "поистине кошмарным сценарием". По ее мнению, это приведет к безработице и трудностям с энергоснабжением.
Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти.
Гай Шазан
корреспондент Financial Times
Местная жительница города Урсула Патц позже отметила, что антироссийские санкции больше вредят Германии, "эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому".
Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.