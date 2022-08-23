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Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики

Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики - 23.08.2022 Украина.ру

Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики

Отец Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до покушения его дочь звонила ему из Прибалтики, сообщил РИА Новости

2022-08-23T08:08

2022-08-23T08:08

2022-08-23T08:08

дарья дугина

вовк

новости

прибалтика

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Также эту информацию подтвердила и гражданская жена отца, которая сообщила, что звонок был совершен из прибалтийских стран.Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дарья дугина, вовк, новости, прибалтика