Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики - 23.08.2022 Украина.ру
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Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики
Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики - 23.08.2022 Украина.ру
Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики
Отец Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до покушения его дочь звонила ему из Прибалтики, сообщил РИА Новости
2022-08-23T08:08
2022-08-23T08:08
дарья дугина
вовк
новости
прибалтика
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Также эту информацию подтвердила и гражданская жена отца, которая сообщила, что звонок был совершен из прибалтийских стран.Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.
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дарья дугина, вовк, новости, прибалтика
Дарья Дугина, Вовк, Новости, Прибалтика

Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики

08:08 23.08.2022
 
© соцсетиУдостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
Удостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
© соцсети
Читать в
Отец Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до покушения его дочь звонила ему из Прибалтики, сообщил РИА Новости
Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве.
Отец Натальи Вовк
Также эту информацию подтвердила и гражданская жена отца, которая сообщила, что звонок был совершен из прибалтийских стран.
Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.
 
Дарья ДугинаВовкНовостиПрибалтика
 
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