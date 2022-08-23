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Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики
Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики - 23.08.2022 Украина.ру
Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики
Отец Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до покушения его дочь звонила ему из Прибалтики, сообщил РИА Новости
2022-08-23T08:08
2022-08-23T08:08
2022-08-23T08:08
дарья дугина
вовк
новости
прибалтика
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Также эту информацию подтвердила и гражданская жена отца, которая сообщила, что звонок был совершен из прибалтийских стран.Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дарья дугина, вовк, новости, прибалтика
Дарья Дугина, Вовк, Новости, Прибалтика
Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из Прибалтики
Отец Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до покушения его дочь звонила ему из Прибалтики, сообщил РИА Новости
Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве.
Также эту информацию подтвердила и гражданская жена отца, которая сообщила, что звонок был совершен из прибалтийских стран.
Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной.