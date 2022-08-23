Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО - 23.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО
Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО
Март на Украине сильно отличается от условного Подмосковья, после февраля российские войска попали в распутицу, при которой танки вязли в черноземе, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T06:30
2022-08-23T06:30
новости
сво
наступление
зима
холод
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Он также объяснил, что с наступлением холодов, наступление будет продвигаться гораздо легче и спокойнее, а оборона ВСУ начнет рассыпаться.При плохом обеспечении украинской армии, мотивация солдат, по мнению Анпилогова, будет стремительно падать, так как "обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037875837.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, наступление, зима, холод
Новости, СВО, наступление, Зима, холод

Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО

06:30 23.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Март на Украине сильно отличается от условного Подмосковья, после февраля российские войска попали в распутицу, при которой танки вязли в черноземе, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В марте мы после февраля сразу попали в распутицу. На Украине зимний сезон гораздо меньше. Март на Украине – это уже полностью весенний месяц с плюсовыми температурами, когда у нас танки в черноземе вязли. Это не Подмосковье. Мы в декабре боевых действий еще не вели.
Он также объяснил, что с наступлением холодов, наступление будет продвигаться гораздо легче и спокойнее, а оборона ВСУ начнет рассыпаться.
При плохом обеспечении украинской армии, мотивация солдат, по мнению Анпилогова, будет стремительно падать, так как "обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно".
Полный текст интервью читайте здесь.
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:12
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