Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО

Мы всех убили? Военный эксперт о том, откуда ВСУ возьмут людей для наступления на Херсон

Пока у ВСУ не видно сил, которыми можно провести наступление на Херсон. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру