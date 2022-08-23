https://ukraina.ru/20220823/1037966364.html
Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО
Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО
Март на Украине сильно отличается от условного Подмосковья, после февраля российские войска попали в распутицу, при которой танки вязли в черноземе, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-23T06:30
2022-08-23T06:30
2022-08-23T06:30
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Он также объяснил, что с наступлением холодов, наступление будет продвигаться гораздо легче и спокойнее, а оборона ВСУ начнет рассыпаться.При плохом обеспечении украинской армии, мотивация солдат, по мнению Анпилогова, будет стремительно падать, так как "обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037875837.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, наступление, зима, холод
Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО
Март на Украине сильно отличается от условного Подмосковья, после февраля российские войска попали в распутицу, при которой танки вязли в черноземе, объяснил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру