https://ukraina.ru/20220823/1037963314.html

Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ

Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру

Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ

У украинских солдат заканчивается мотивация, так как они понимают, что командиры отправляют их на смерть, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-08-23T05:10

2022-08-23T05:10

2022-08-23T05:10

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Благодаря этому, у российской армии компенсируется недостаток в пехоте, так как Киев разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, пояснил он.По мнению Анпилогова, перелом в наступлении состоится в ближайшее время, но точнее сказать невозможно. Это могут быть как несколько дней, так и несколько месяцев.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037881563.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, мотивация, пехота, анпилогов