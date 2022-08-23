Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ
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У украинских солдат заканчивается мотивация, так как они понимают, что командиры отправляют их на смерть, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
У этой пехоты заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание.
Благодаря этому, у российской армии компенсируется недостаток в пехоте, так как Киев разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, пояснил он.
По мнению Анпилогова, перелом в наступлении состоится в ближайшее время, но точнее сказать невозможно. Это могут быть как несколько дней, так и несколько месяцев.
Полный текст интервью читайте здесь.