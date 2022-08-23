Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
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Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ
Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ
У украинских солдат заканчивается мотивация, так как они понимают, что командиры отправляют их на смерть, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-08-23T05:10
2022-08-23T05:10
новости
всу
мотивация
пехота
анпилогов
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Благодаря этому, у российской армии компенсируется недостаток в пехоте, так как Киев разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, пояснил он.По мнению Анпилогова, перелом в наступлении состоится в ближайшее время, но точнее сказать невозможно. Это могут быть как несколько дней, так и несколько месяцев.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037881563.html
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новости, всу, мотивация, пехота, анпилогов
Новости, ВСУ, мотивация, пехота, Анпилогов

Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ

05:10 23.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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У украинских солдат заканчивается мотивация, так как они понимают, что командиры отправляют их на смерть, объяснил в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
У этой пехоты заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание.
Благодаря этому, у российской армии компенсируется недостаток в пехоте, так как Киев разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, пояснил он.
По мнению Анпилогова, перелом в наступлении состоится в ближайшее время, но точнее сказать невозможно. Это могут быть как несколько дней, так и несколько месяцев.
Полный текст интервью читайте здесь.
Под Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
21 августа, 06:30
Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины Участились случаи массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, каждый день сдаются взводы и роты, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
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