https://ukraina.ru/20220823/1037959521.html

Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану

Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану - 23.08.2022 Украина.ру

Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану

Ситуация на фронте развивается в правильном направлении, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-23T05:05

2022-08-23T05:05

2022-08-23T05:05

всу

вс рф

запорожская аэс

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b1780c237d0425cdef0ddafdc2675e63.jpg.webp

По мнению Кирилла*, главное, что следует выделить - это смена тактики ВС РФ. Он отметил, что российская армия стала больше работать артиллерией, использовать реактивные системы залпового огня, не жалеть противника.Кирилл* также считает, что обстрелы Запорожской АЭС - это проблема, но ее можно решить, только отодвинув от станции линию фронта. По мнению экс-активиста, опыт попыток обустраивания демилитаризованных зон в Донбассе показывает, что украинские войска не будут соблюдать никаких соглашений. * - имя измененоПолностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037879502.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, вс рф, запорожская аэс, сво, новости