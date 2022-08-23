Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Ситуация на фронте развивается в правильном направлении, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По мнению Кирилла*, главное, что следует выделить - это смена тактики ВС РФ. Он отметил, что российская армия стала больше работать артиллерией, использовать реактивные системы залпового огня, не жалеть противника.
Посмотрите, у нас прекратились видео с нашими пленными, как это было в начале. Ведь сейчас это все пропало. Украинских показывают пленных, а наших — нет. Потому что изменен подход к самому проведению спецоперации. Я думаю, это было правильное решение. Пусть немножко замедлить — надо беречь состав, сберечь людские жизни. Мы понимаем, что украинские войска тоже иссякают. Именно игра, затягивание процесса, на измор, — сейчас реально идет нам на пользу.
Кирилл* также считает, что обстрелы Запорожской АЭС - это проблема, но ее можно решить, только отодвинув от станции линию фронта.
Я вообще считаю, что нам не нужно вводить демилитаризованную зону вокруг АЭС, я думаю, нам нужно отодвинуть войска украинские, тогда прекратятся обстрелы. Только отодвинув украинские войска, мы сможем решить эту проблему.
По мнению экс-активиста, опыт попыток обустраивания демилитаризованных зон в Донбассе показывает, что украинские войска не будут соблюдать никаких соглашений.
* - имя изменено
21 августа, 07:15Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.