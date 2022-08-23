Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану - 23.08.2022 Украина.ру
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Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану
Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану - 23.08.2022 Украина.ру
Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану
Ситуация на фронте развивается в правильном направлении, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:05
2022-08-23T05:05
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По мнению Кирилла*, главное, что следует выделить - это смена тактики ВС РФ. Он отметил, что российская армия стала больше работать артиллерией, использовать реактивные системы залпового огня, не жалеть противника.Кирилл* также считает, что обстрелы Запорожской АЭС - это проблема, но ее можно решить, только отодвинув от станции линию фронта. По мнению экс-активиста, опыт попыток обустраивания демилитаризованных зон в Донбассе показывает, что украинские войска не будут соблюдать никаких соглашений. * - имя измененоПолностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037879502.html
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всу, вс рф, запорожская аэс, сво, новости
ВСУ, ВС РФ, Запорожская АЭС, СВО, Новости

Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану

05:05 23.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Читать в
Ситуация на фронте развивается в правильном направлении, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По мнению Кирилла*, главное, что следует выделить - это смена тактики ВС РФ. Он отметил, что российская армия стала больше работать артиллерией, использовать реактивные системы залпового огня, не жалеть противника.
Посмотрите, у нас прекратились видео с нашими пленными, как это было в начале. Ведь сейчас это все пропало. Украинских показывают пленных, а наших — нет. Потому что изменен подход к самому проведению спецоперации. Я думаю, это было правильное решение. Пусть немножко замедлить — надо беречь состав, сберечь людские жизни. Мы понимаем, что украинские войска тоже иссякают. Именно игра, затягивание процесса, на измор, — сейчас реально идет нам на пользу.
Кирилл
Экс-активист Антимайдана
Кирилл* также считает, что обстрелы Запорожской АЭС - это проблема, но ее можно решить, только отодвинув от станции линию фронта.
Я вообще считаю, что нам не нужно вводить демилитаризованную зону вокруг АЭС, я думаю, нам нужно отодвинуть войска украинские, тогда прекратятся обстрелы. Только отодвинув украинские войска, мы сможем решить эту проблему.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана
По мнению экс-активиста, опыт попыток обустраивания демилитаризованных зон в Донбассе показывает, что украинские войска не будут соблюдать никаких соглашений.
* - имя изменено
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 07:15
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ВСУВС РФЗапорожская АЭССВОНовости
 
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