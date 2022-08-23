https://ukraina.ru/20220823/1037956602.html
"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу
"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу - 23.08.2022 Украина.ру
"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу
Страхом и патриотизмом киевский режим поставил в строй значительное число народу, они не разбегаются, пока их не начинают убивать, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T06:00
2022-08-23T06:00
2022-08-23T06:00
новости
всу
украина
россия
евгений норин
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По его словам, у Украины нет своего производства боеприпасов, это ее слабость, но у нее неубиваемые оружейные заводы, которые находятся на территории третьих стран.По его мнению, противник не сломается и "украинская армия завтра никуда не разбежится".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037946069.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия, евгений норин
Новости, ВСУ, Украина, Россия, Евгений Норин
"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу
Страхом и патриотизмом киевский режим поставил в строй значительное число народу, они не разбегаются, пока их не начинают убивать, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, у Украины нет своего производства боеприпасов, это ее слабость, но у нее неубиваемые оружейные заводы, которые находятся на территории третьих стран.
Плюс, частично страхом и патриотизмом Украина поставила в строй значительное число народу. И они не разбегаются, пока их не начинают убивать и убивать. Они мрут толпами, но они сидят в окопах при нашем огневом превосходстве на разных участках.
Евгений Норин
военный историк
По его мнению, противник не сломается и "украинская армия завтра никуда не разбежится".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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