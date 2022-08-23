https://ukraina.ru/20220823/1037956602.html

"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу

"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу - 23.08.2022 Украина.ру

"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу

Страхом и патриотизмом киевский режим поставил в строй значительное число народу, они не разбегаются, пока их не начинают убивать, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T06:00

2022-08-23T06:00

2022-08-23T06:00

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евгений норин

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По его словам, у Украины нет своего производства боеприпасов, это ее слабость, но у нее неубиваемые оружейные заводы, которые находятся на территории третьих стран.По его мнению, противник не сломается и "украинская армия завтра никуда не разбежится".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037946069.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина, россия, евгений норин