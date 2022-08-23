"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037956602.html
"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу
"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу - 23.08.2022 Украина.ру
"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу
Страхом и патриотизмом киевский режим поставил в строй значительное число народу, они не разбегаются, пока их не начинают убивать, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T06:00
2022-08-23T06:00
новости
всу
украина
россия
евгений норин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_d8b42cc328084e5d99bff612d0aece74.jpg.webp
По его словам, у Украины нет своего производства боеприпасов, это ее слабость, но у нее неубиваемые оружейные заводы, которые находятся на территории третьих стран.По его мнению, противник не сломается и "украинская армия завтра никуда не разбежится".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037946069.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f2ac2b60ab4939a06e5eed4dd654c12a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, украина, россия, евгений норин
Новости, ВСУ, Украина, Россия, Евгений Норин

"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу

06:00 23.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Страхом и патриотизмом киевский режим поставил в строй значительное число народу, они не разбегаются, пока их не начинают убивать, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, у Украины нет своего производства боеприпасов, это ее слабость, но у нее неубиваемые оружейные заводы, которые находятся на территории третьих стран.
Плюс, частично страхом и патриотизмом Украина поставила в строй значительное число народу. И они не разбегаются, пока их не начинают убивать и убивать. Они мрут толпами, но они сидят в окопах при нашем огневом превосходстве на разных участках.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его мнению, противник не сломается и "украинская армия завтра никуда не разбежится".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 14:19
Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам
 
НовостиВСУУкраинаРоссияЕвгений Норин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности к концу августа
07:30Эксперт объяснил, почему ВС РФ изменили тактику на линии Северск-Соледар-Артёмовск
07:20В Запорожье посоветовали Вовк просить убежище в посольстве России в Эстонии
07:15Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине
07:00Военный эксперт Норин рассказал о мобилизационных возможностях Украины
06:45Военный эксперт объяснил, почему РФ не наносит по киевскому режиму внезапные удары
06:30Эксперт объяснил трудности наступления российских войск в начале СВО
06:15Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО
06:00"Они мрут толпами": военный эксперт объяснил, почему украинская армия еще верит в победу
05:52Хроника энергетической войны: последние события
05:45Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ
05:30Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
05:25Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
05:20Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
05:15"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине
05:10Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ
05:05Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану
05:00Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
04:55Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ
04:50Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт
Лента новостейМолния