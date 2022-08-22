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Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт

Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт - 22.08.2022 Украина.ру

Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной является политическим терактом, заявил 22 августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале

2022-08-22T20:37

2022-08-22T20:37

2022-08-22T20:37

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дарья дугина

терроризм

слуцкий

украина

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По словам политика, подобное действие можно расценивать только как терроризм. Слуцкий подчеркнул, что данное преступление не должно остаться безнаказанным и призвал привлечь к ответу и заказчиков, и исполнителей. Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона.

https://ukraina.ru/20220822/1037965952.html

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новости, дарья дугина, терроризм, слуцкий, украина