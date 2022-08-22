Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт - 22.08.2022 Украина.ру
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Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт
Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт - 22.08.2022 Украина.ру
Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт
Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной является политическим терактом, заявил 22 августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале
2022-08-22T20:37
2022-08-22T20:37
новости
дарья дугина
терроризм
слуцкий
украина
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По словам политика, подобное действие можно расценивать только как терроризм. Слуцкий подчеркнул, что данное преступление не должно остаться безнаказанным и призвал привлечь к ответу и заказчиков, и исполнителей. Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона.
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новости, дарья дугина, терроризм, слуцкий, украина
Новости, Дарья Дугина, терроризм, Слуцкий, Украина

Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт

20:37 22.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной является политическим терактом, заявил 22 августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале
По словам политика, подобное действие можно расценивать только как терроризм.

Это подлое убийство - политический теракт. Киевский режим расписался в государственном терроризме. И это отчетливо должны понимать западные спонсоры Зеленского. Господа, вы выписываете сегодня чеки и направляете эшелоны вооружений террористам! И все жертвы неонацистов – также на вашей совести.

Леонид Слуцкий
Депутат Государственной Думы
Слуцкий подчеркнул, что данное преступление не должно остаться безнаказанным и призвал привлечь к ответу и заказчиков, и исполнителей.
Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона.
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