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Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН - 22.08.2022 Украина.ру
Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
Россия вынесет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.
2022-08-22T20:08
2022-08-22T20:08
2022-08-22T20:10
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По словам Небензи, убийство Дугиной будет вынесено на повестку дня во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Политолог и журналист Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона.
https://ukraina.ru/20220822/1037954196.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
главные новости, терроризм, теракт, украина, оон, небензя, новости
Главные новости, терроризм, теракт, Украина, ООН, Небензя, Новости
Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
20:08 22.08.2022 (обновлено: 20:10 22.08.2022)
Россия вынесет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.
По словам Небензи, убийство Дугиной будет вынесено на повестку дня во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ.
Василий Небензя
Постпред России при ООН
Политолог и журналист Дарья Дугина погибла
в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила
, что к террористическому акту причастна украинская сторона.