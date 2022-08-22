Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН - 22.08.2022 Украина.ру
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Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН - 22.08.2022 Украина.ру
Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
Россия вынесет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.
2022-08-22T20:08
2022-08-22T20:10
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По словам Небензи, убийство Дугиной будет вынесено на повестку дня во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Политолог и журналист Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона.
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452
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главные новости, терроризм, теракт, украина, оон, небензя, новости
Главные новости, терроризм, теракт, Украина, ООН, Небензя, Новости

Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН

20:08 22.08.2022 (обновлено: 20:10 22.08.2022)
 
© AP / Richard Drew
- РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP / Richard Drew
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Россия вынесет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.
По словам Небензи, убийство Дугиной будет вынесено на повестку дня во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ.

Василий Небензя
Постпред России при ООН
Политолог и журналист Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона.
Удостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
15:57
Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*Наталья Вовк, предполагаемая убийца 30-летней Дарьи Дугиной, служит в Национальной гвардии Украины. Фотографию удостоверения опубликовали 22 августа в соцсетях
 
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20:08Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН
19:56Курс евро к доллару рухнул на минимальный уровень с 2002 года
19:40Канада и Германию продолжат поддерживать Украину
19:33Терроризм и привлечение к нему детей. Итоги 22 августа на Украине
19:13США собираются поставить Украине еще десять дронов-камикадзе
19:02Генсек ООН призвал решить вопрос с Запорожской АЭС с помощью диалога
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18:17Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине
18:11Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту
18:00Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
17:49TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
17:47Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
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17:40Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа
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