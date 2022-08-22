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Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН

Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН - 22.08.2022 Украина.ру

Россия поднимет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН

Россия вынесет вопрос об убийстве Дарьи Дугиной на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.

2022-08-22T20:08

2022-08-22T20:08

2022-08-22T20:10

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По словам Небензи, убийство Дугиной будет вынесено на повестку дня во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Политолог и журналист Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона.

https://ukraina.ru/20220822/1037954196.html

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2022

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главные новости, терроризм, теракт, украина, оон, небензя, новости