До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037965440.html
До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ
До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру
До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ
Российским войскам в ходе СВО достаточно дойти до Киева. Мы не будем захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского. Нужен нормальный украинский лидер, который бы понимал, что агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна, рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T17:36
2022-08-22T17:36
новости
всу
россия
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102919/17/1029191721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7cd5fb946221472b6efa8b9f9431ef9.jpg
Эксперт отметил, что новый президент Украины должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам. Он должен уважать наши интересы и нашу национальную безопасность.Нужно также договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством. Она должна раз и навсегда отказаться от членства в НАТО, добавил специалист.Ситуация непростая, но ее надо решать. Нельзя это затягивать на годы. Скоро зима. Много населенных пунктов на освобожденных территориях в Донбассе и на юге лишились значительной части жилого фонда. Там нет отопления, электросети не везде восстановлены. Поэтому надо действовать более энергично, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102919/17/1029191721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_806b0300325b1fea389f807a1f9d9d52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия, киев, нато
Новости, ВСУ, Россия, Киев, НАТО

До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ

17:36 22.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервомайская демонстрация на Красной площади
Первомайская демонстрация на Красной площади - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российским войскам в ходе СВО достаточно дойти до Киева. Мы не будем захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского. Нужен нормальный украинский лидер, который бы понимал, что агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна, рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что новый президент Украины должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам. Он должен уважать наши интересы и нашу национальную безопасность.
"Никаких американских баз, никаких командно-штабных пунктов, никаких ударных видов вооружений в дополнении к тому, что им уже послали, например, система ПРО "Иджис" наземного базирования или ракеты средней дальности, которые США уже начали делать вместо тех, которые они уничтожили по договору о ликвидации от 1987 года", - указал Козин.
Нужно также договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством. Она должна раз и навсегда отказаться от членства в НАТО, добавил специалист.
Ситуация непростая, но ее надо решать. Нельзя это затягивать на годы. Скоро зима. Много населенных пунктов на освобожденных территориях в Донбассе и на юге лишились значительной части жилого фонда. Там нет отопления, электросети не везде восстановлены. Поэтому надо действовать более энергично, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУРоссияКиевНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Взорвем их "геркулесов". Военный эксперт о том, как наказать США за поставки оружия ВСУ
18:26Удары по центрам принятия решений, провокации Украины. О чём говорили эксперты 22 августа
18:17Совет Госдумы примет специальное заявление по Украине
18:11Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мосту
18:00Военный эксперт о том, когда РФ начнет окончательный штурм Авдеевки и выбьет оттуда ВСУ
17:49TNI: США проиграют Путину при любом исходе военной операции на Украине
17:47Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
17:41Покушение на Дугина. Аверьянов о черте, которую перешла Украина. Чем ответит Россия?
17:40Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа
17:36До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ
17:32Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
17:06Минуточку! Военный эксперт о том, какую ошибку по Украине допустила РФ еще до спецоперации
17:02Гэндальф из "Властелина колец" согласился возглавить гей-парад вместе с Зеленским
16:50Военный эксперт объяснил, что России нужно уничтожить, чтобы морально раздавить ВСУ
16:42Рафаэль Ордуханян: Мы совершим ошибку, если не дойдем до границ бывшей УССР
16:38Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августа
16:28Путин направил соболезнования родителям Дугиной
16:25Военный эксперт Сивков о том, когда РФ освободит Донбасс при "медленном" наступлении
16:17Дугин: моя дочь положила жизнь на алтарь победы
16:12Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева
Лента новостейМолния