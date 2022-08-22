https://ukraina.ru/20220822/1037965440.html

До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ

До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ - 22.08.2022 Украина.ру

До Львова идти не надо. Военный эксперт о том, когда и как Россия одержит победу над ВСУ

Российским войскам в ходе СВО достаточно дойти до Киева. Мы не будем захватывать его при условии, что там не будет никакого Зеленского. Нужен нормальный украинский лидер, который бы понимал, что агрессия против Донбасса безуспешна и отвратительна, рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T17:36

2022-08-22T17:36

2022-08-22T17:36

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Эксперт отметил, что новый президент Украины должен считаться с Россией как с государством-соседкой, которая дает работу украинским гастарбайтерам. Он должен уважать наши интересы и нашу национальную безопасность.Нужно также договориться о том, что Украина в отношении России будет дружественным и предсказуемым государством. Она должна раз и навсегда отказаться от членства в НАТО, добавил специалист.Ситуация непростая, но ее надо решать. Нельзя это затягивать на годы. Скоро зима. Много населенных пунктов на освобожденных территориях в Донбассе и на юге лишились значительной части жилого фонда. Там нет отопления, электросети не везде восстановлены. Поэтому надо действовать более энергично, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, киев, нато