Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа - 22.08.2022 Украина.ру
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Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа
Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа - 22.08.2022 Украина.ру
Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа
Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T17:40
2022-08-22T17:40
эксклюзив
украина
атэс
сша
россия
китай
индия
оон
геополитика
актер
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Навязывание Украины всему миру по поводу и безПосол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал о навязывании Западом украинской тематики на первой за четыре года встрече министров туризма стран Азиатско-Тихоокеанскогоэкономического сотрудничества, состоявшейся в Бангкоке."К министерской встрече рабочая группа подготовила документы, в том числе и общий итоговый документ – совместное заявление министров туризма экономик АТЭС. Но, как и уже не в первый раз, его не удалось окончательно согласовать из-за позиции западных стран, которые настаивали на собственных формулировках, пытаясь привнести украинский сюжет в это мероприятие", - сказал дипломат, возглавлявший российскую делегацию.Томихин подчеркнул, что АТЭС – это экономическое объединение, и экономика под названием "Украина" не является ни участником АТЭС, ни предметом рассмотрения в АТЭС."Тем не менее, западники отработали свой номер, как обычно, зачитав тот же старый текст, переходящий из одного мероприятия в другое. Эта утверждённая где-то в "вашингтонском обкоме" бумажка передаётся просто из рук в руки, и всё. Мы ответили, были вынуждены ответить, комментировать их вот эти вот заявления неприемлемые", - добавил посол.О неприемлемости протаскивания политических сюжетов в повестку дня министерской встречи по туризму, помимо российской стороны, внимание участников мероприятия также обратила китайская делегация.С самого начала военной спецоперации РФ на Украине США пытаются сформировать глобальный антироссийский и, соответственно, проукраинский фронт. Однако терпят неудачу, поскольку многие страны Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока, Африки отказываются плясать под американскую дудку, не поддерживая критику в адрес Москвы, не присоединяясь к санкциям, они прекрасно осознают причины проведения спецоперации и истинных виновников конфликта на Украине.Геополитический проигрыш США из-за УкраиныАмериканский юрист-международник Рамон Маркс в статье для издания The National Interest указывает на просчёты Вашингтона из-за поддержки украинских властей."Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. От европейских демократий и Вашингтона безвозвратно отвернутся", – пишет он.Маркс отмечает, что Москва приняла логичное решение – увеличить поставки энергоресурсов в Азию, прежде всего в Китай и Индию, прекрасно понимая, что Европа больше не может оставаться главным потребителем российского топлива. В результате за время проведения военной спецоперации на Украине Россия стала главным поставщиком нефти для КНР, сместив с лидирующей позиции Саудовскую Аравию."Более тесные энергетические отношения между Китаем и Россией помогут сблизить их как стратегических союзников “без ограничений” на евразийском континенте. Имея на своём "заднем дворе" надёжного российского поставщика энергоресурсов, Китай неизбежно получит больше стратегической гибкости в отношениях с Соединёнными Штатами и их союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, и всё это в ущерб западным демократиям", – прогнозирует автор.Кроме того, Москва наладила энергодиалог с Индией, которая до событий на Украине почти не покупала российскую нефть, а теперь импортирует ежедневно свыше 760 000 баррелей. Это, как поясняет Маркс, нанесёт ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению Индии со странами Индо-Тихоокеанского региона.Колумнист напоминает, что Индия заняла нейтральную позицию по спецоперации РФ на Украине, отказалась обвинять Россию в "нападении" и воздержалась от голосования по резолюции антироссийского характера."Ещё одна плохая новость для Запада заключается в том, что не только Индия воздержалась от принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Россию за вторжение на Украину. Ещё 34 страны отказались встать на сторону Запада. 2/3 населения мира проживает в странах, которые воздержались от осуждения России. Даже соседняя Мексика отказалась осудить Россию или присоединиться к экономическим санкциям. Это жёсткие стратегические реалии, которые Соединённым Штатам предстоит принять", – говорится в статье The National Interest.Неоднозначное мнение западной киноэлиты об УкраинеРоссийские пранкеры Вован и Лексус позвонили от имени президента Украины Владимира Зеленского исполнителю роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец" Иэну Маккеллену."Я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве", – сообщил "украинский лидер".И британскому актёр, более 30 лет назад признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации, согласился поучаствовать вы мероприятии, а также пообещал подарить Зеленскому бутафорский меч, с которым снимался во "Властелине колец"."Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", – сказали пранкеры.Такое благосклонное отношение к Украине не разделяют многие голливудские актёры прежде всего из-за больших затрат американского бюджета на поддержку Киева. Так, Кевин Сорбо, известный по роли Геракла в телесериале "Удивительные странствия Геракла", написал в Twitter: "Хватит посылать деньги на Украину".За последние полгода Украину посетил целый ряд голливудских звёзд: Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер – за счёт чего, как писало ранее американское издание The Hill, Зеленский рассчитывал держать в центре внимания мирового сообщества конфликт Киева с Москвой. Однако слова актёров о Украине всерьёз никто не воспринимал, поскольку они не компетентны комментировать такие специализированные темы, как внешняя политика.
https://ukraina.ru/20220321/1033575790.html
https://ukraina.ru/20220725/1036836672.html
https://ukraina.ru/20220817/1037757833.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, атэс, сша, россия, китай, индия, оон, геополитика, актер, голливуд, бандера, гей-парад, пранкеры
Эксклюзив, Украина, АТЭС, США, Россия, Китай, Индия, ООН, геополитика, актер, Голливуд, Бандера, гей-парад, пранкеры

Гей-парад имени Бандеры во главе с Гэндальфом: что говорили об Украине в мире 22 августа

17:40 22.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытая вечеринка с британским актером сэром Иэном Маккеленом
Закрытая вечеринка с британским актером сэром Иэном Маккеленом - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Навязывание Украины всему миру по поводу и без
Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал о навязывании Западом украинской тематики на первой за четыре года встрече министров туризма стран Азиатско-Тихоокеанскогоэкономического сотрудничества, состоявшейся в Бангкоке.
"К министерской встрече рабочая группа подготовила документы, в том числе и общий итоговый документ – совместное заявление министров туризма экономик АТЭС.
Но, как и уже не в первый раз, его не удалось окончательно согласовать из-за позиции западных стран, которые настаивали на собственных формулировках, пытаясь привнести украинский сюжет в это мероприятие", - сказал дипломат, возглавлявший российскую делегацию.
Томихин подчеркнул, что АТЭС – это экономическое объединение, и экономика под названием "Украина" не является ни участником АТЭС, ни предметом рассмотрения в АТЭС.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:09
Не Западом единым. Как Азия поддерживает спецоперацию России на УкраинеСША оказывают беспрецедентное давление на остальные страны, заставляя их осудить действия РФ на Украине. Но значительная часть стран Азии не собираются плясать под американскую дудку и выражают поддержку Москве или как минимум занимают нейтральную позицию
"Тем не менее, западники отработали свой номер, как обычно, зачитав тот же старый текст, переходящий из одного мероприятия в другое. Эта утверждённая где-то в "вашингтонском обкоме" бумажка передаётся просто из рук в руки, и всё. Мы ответили, были вынуждены ответить, комментировать их вот эти вот заявления неприемлемые", - добавил посол.
О неприемлемости протаскивания политических сюжетов в повестку дня министерской встречи по туризму, помимо российской стороны, внимание участников мероприятия также обратила китайская делегация.
С самого начала военной спецоперации РФ на Украине США пытаются сформировать глобальный антироссийский и, соответственно, проукраинский фронт. Однако терпят неудачу, поскольку многие страны Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока, Африки отказываются плясать под американскую дудку, не поддерживая критику в адрес Москвы, не присоединяясь к санкциям, они прекрасно осознают причины проведения спецоперации и истинных виновников конфликта на Украине.
Геополитический проигрыш США из-за Украины
Американский юрист-международник Рамон Маркс в статье для издания The National Interest указывает на просчёты Вашингтона из-за поддержки украинских властей.
"Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. От европейских демократий и Вашингтона безвозвратно отвернутся", – пишет он.
Маркс отмечает, что Москва приняла логичное решение – увеличить поставки энергоресурсов в Азию, прежде всего в Китай и Индию, прекрасно понимая, что Европа больше не может оставаться главным потребителем российского топлива.
В результате за время проведения военной спецоперации на Украине Россия стала главным поставщиком нефти для КНР, сместив с лидирующей позиции Саудовскую Аравию.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Египет
25 июля, 16:32
Россия строит новый мир на обломках американского плана по Украине
"Более тесные энергетические отношения между Китаем и Россией помогут сблизить их как стратегических союзников “без ограничений” на евразийском континенте.
Имея на своём "заднем дворе" надёжного российского поставщика энергоресурсов, Китай неизбежно получит больше стратегической гибкости в отношениях с Соединёнными Штатами и их союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, и всё это в ущерб западным демократиям", – прогнозирует автор.
Кроме того, Москва наладила энергодиалог с Индией, которая до событий на Украине почти не покупала российскую нефть, а теперь импортирует ежедневно свыше 760 000 баррелей. Это, как поясняет Маркс, нанесёт ущерб усилиям США, Австралии и Японии по сближению Индии со странами Индо-Тихоокеанского региона.
Колумнист напоминает, что Индия заняла нейтральную позицию по спецоперации РФ на Украине, отказалась обвинять Россию в "нападении" и воздержалась от голосования по резолюции антироссийского характера.
"Ещё одна плохая новость для Запада заключается в том, что не только Индия воздержалась от принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Россию за вторжение на Украину. Ещё 34 страны отказались встать на сторону Запада.
2/3 населения мира проживает в странах, которые воздержались от осуждения России. Даже соседняя Мексика отказалась осудить Россию или присоединиться к экономическим санкциям. Это жёсткие стратегические реалии, которые Соединённым Штатам предстоит принять", – говорится в статье The National Interest.
Неоднозначное мнение западной киноэлиты об Украине
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили от имени президента Украины Владимира Зеленского исполнителю роли волшебника Гэндальфа в фильме "Властелин колец" Иэну Маккеллену.
"Я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве", – сообщил "украинский лидер".
И британскому актёр, более 30 лет назад признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации, согласился поучаствовать вы мероприятии, а также пообещал подарить Зеленскому бутафорский меч, с которым снимался во "Властелине колец".
"Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать", – сказали пранкеры.
Кинофестиваль Берлинале-2012 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 11:17
Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властямиУсловием визита американской актрисы Анджелины Джоли на Украину было не встречаться с официальными лицами, сообщил в интервью радио "Люкс ФМ" мэр Львова Андрей Садовой на днях
Такое благосклонное отношение к Украине не разделяют многие голливудские актёры прежде всего из-за больших затрат американского бюджета на поддержку Киева. Так, Кевин Сорбо, известный по роли Геракла в телесериале "Удивительные странствия Геракла", написал в Twitter: "Хватит посылать деньги на Украину".
За последние полгода Украину посетил целый ряд голливудских звёзд: Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер – за счёт чего, как писало ранее американское издание The Hill, Зеленский рассчитывал держать в центре внимания мирового сообщества конфликт Киева с Москвой.
Однако слова актёров о Украине всерьёз никто не воспринимал, поскольку они не компетентны комментировать такие специализированные темы, как внешняя политика.
 
ЭксклюзивУкраинаАТЭССШАРоссияКитайИндияООНгеополитикаактерГолливудБандерагей-парадпранкеры
 
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