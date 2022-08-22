https://ukraina.ru/20220822/1037951139.html
Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине
Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине
Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою... Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T15:22
2022-08-22T15:22
2022-08-22T15:22
новости
вкс
россия
беспилотник
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/41/1033834143_632:564:2148:1417_1920x0_80_0_0_fb42b4caa8483e9fc669aae26d0d262c.jpg
Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил, отметил эксперт.Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас тоже подтверждается, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/41/1033834143_824:548:2053:1469_1920x0_80_0_0_811e4d0908b6758c940c662ef49a12d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вкс, россия, беспилотник, украина
Новости, ВКС, Россия, беспилотник, Украина
Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил, отметил эксперт.
"Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными. К тому же, противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Такого рода выводы делаются прямо с колес", - указал Леонков.
Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас тоже подтверждается, заключил собеседник издания.