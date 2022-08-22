Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине
Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине
Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою... Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T15:22
2022-08-22T15:22
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Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил, отметил эксперт.Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас тоже подтверждается, заключил собеседник издания.
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новости, вкс, россия, беспилотник, украина
Новости, ВКС, Россия, беспилотник, Украина

Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине

15:22 22.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2020". Стенд МИА "Россия сегодня", Алексей Леонков
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня, Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил, отметил эксперт.
"Нужны пилотируемые комплексы воздушной разведки. Если мы говорим про беспилотники, то они должны быть более скоростными. К тому же, противник обладает почти такими же комплексами ПВО, которые затрудняют боевую работу наших ВВС. Такого рода выводы делаются прямо с колес", - указал Леонков.
Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас тоже подтверждается, заключил собеседник издания.
 
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