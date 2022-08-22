https://ukraina.ru/20220822/1037951139.html

Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине

Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков рассказал, с какими проблемами столкнулись ВКС РФ на Украине

Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою... Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T15:22

2022-08-22T15:22

2022-08-22T15:22

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Сирийский опыт показал, что сочетание беспилотников и спутников космической разведки — достаточно эффективный тандем. Но в условиях Украины он свою эффективность полностью не подтвердил, отметил эксперт.Заметно, что эффективность нашей авиации растет, появляются эффективные комплексы разведки, организовывается взаимодействие между комплексами разведки и ударной авиации. Это мастерство, которое было показано в Сирии, сейчас тоже подтверждается, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вкс, россия, беспилотник, украина