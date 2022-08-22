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Возрождение из пепла: в Херсоне открыли телеканал "Таврия"

Возрождение из пепла: в Херсоне открыли телеканал "Таврия" - 22.08.2022 Украина.ру

Возрождение из пепла: в Херсоне открыли телеканал "Таврия"

В Херсоне запустили телеканал "Таврия". Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал на торжественном открытии, которое началось под гимн Российской Федерации. Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T13:17

2022-08-22T13:17

2022-08-22T13:17

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В Херсоне запустили телеканал "Таврия". Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал на торжественном открытии, которое началось под гимн Российской Федерации.Студия расположена в центре города. В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Телерадиокомпанию удалось восстановить в кратчайшие сроки и обеспечить всем необходимым оборудованием, в том числе, и благодаря помощи из России. Теперь все жители Херсонской области смогут получать объективную информацию о текущей ситуации.В рамках проекта "МедиашколаPRO" будет организовано обучение для коллектива телеканала. Лекции проведут эксперты в сфере журналистики и социальных медиа. Таким образом, перспективы развития у телерадиокомпании самые широкие. Напомним, что в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск. В обоих регионах сформированы новые администрации, идёт вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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