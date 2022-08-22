Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде - 22.08.2022 Украина.ру
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Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде - 22.08.2022 Украина.ру
Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
Бывшего руководителя "Укрхимтрансаммиака" обвинили в создании условий, по которым российская компания отсудила 1,5 млн долларов США. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
2022-08-22T10:56
2022-08-22T10:56
новости
аммиак
труба
суд
поставки
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В конце 2016 года бывший глава "Укрхимтрансаммиака" не выполнил контракт по транзиту жидкого аммиака. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины встал на сторону истца - российской компании. С "Укрхимтрансаммиака" взыскали 1,5 млн долларов США, Верховный суд Украины согласился с решением.Бывшего руководителя предприятия заджержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.23 декабря 2016 года украинская компания "Укрхимтрансаммиак" остановила прокачку аммиака от ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ). Поставщика предупредили о консервации объектов трубопровода. Представители ТоАЗ предложили возместить ущерб, на тот момент оцененный в 11,5 млн долларов США, после отказа подали в суд и выиграли дело.
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новости, аммиак, труба, суд, поставки
Новости, аммиак, Труба, суд, поставки

Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде

10:56 22.08.2022
 
© en.agroday.com.uaАммиак труба
Аммиак труба
© en.agroday.com.ua
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Бывшего руководителя "Укрхимтрансаммиака" обвинили в создании условий, по которым российская компания отсудила 1,5 млн долларов США. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
В конце 2016 года бывший глава "Укрхимтрансаммиака" не выполнил контракт по транзиту жидкого аммиака. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины встал на сторону истца - российской компании. С "Укрхимтрансаммиака" взыскали 1,5 млн долларов США, Верховный суд Украины согласился с решением.
"Таким образом, руководитель государственного предприятия подозревается в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных юридических лиц", - сообщили в ГБР.
Бывшего руководителя предприятия заджержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
23 декабря 2016 года украинская компания "Укрхимтрансаммиак" остановила прокачку аммиака от ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ). Поставщика предупредили о консервации объектов трубопровода. Представители ТоАЗ предложили возместить ущерб, на тот момент оцененный в 11,5 млн долларов США, после отказа подали в суд и выиграли дело.
Аммиак труба
24 января 2020, 08:05
Не только газ. Украина повышает ставки и теперь рискует потерять еще и транзит аммиакаУкраина долго использовала свое монопольное положение, чтобы не только получать прибыли от транзита, но и шантажировать Россию доступом к трубопроводам. Вопрос с диктатом Киева при транзите Москва решает, строя газопроводы в обход Украины. Но параллельно идет ещё одна схватка — вокруг аммиакопровода «Тольятти-Одесса»
 
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10:56Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
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