Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде

Не только газ. Украина повышает ставки и теперь рискует потерять еще и транзит аммиака

Украина долго использовала свое монопольное положение, чтобы не только получать прибыли от транзита, но и шантажировать Россию доступом к трубопроводам. Вопрос с диктатом Киева при транзите Москва решает, строя газопроводы в обход Украины. Но параллельно идет ещё одна схватка — вокруг аммиакопровода «Тольятти-Одесса»