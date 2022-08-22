Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
Бывшего руководителя "Укрхимтрансаммиака" обвинили в создании условий, по которым российская компания отсудила 1,5 млн долларов США. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
В конце 2016 года бывший глава "Укрхимтрансаммиака" не выполнил контракт по транзиту жидкого аммиака. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины встал на сторону истца - российской компании. С "Укрхимтрансаммиака" взыскали 1,5 млн долларов США, Верховный суд Украины согласился с решением.
"Таким образом, руководитель государственного предприятия подозревается в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных юридических лиц", - сообщили в ГБР.
Бывшего руководителя предприятия заджержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
23 декабря 2016 года украинская компания "Укрхимтрансаммиак" остановила прокачку аммиака от ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ). Поставщика предупредили о консервации объектов трубопровода. Представители ТоАЗ предложили возместить ущерб, на тот момент оцененный в 11,5 млн долларов США, после отказа подали в суд и выиграли дело.
24 января 2020, 08:05Не только газ. Украина повышает ставки и теперь рискует потерять еще и транзит аммиакаУкраина долго использовала свое монопольное положение, чтобы не только получать прибыли от транзита, но и шантажировать Россию доступом к трубопроводам. Вопрос с диктатом Киева при транзите Москва решает, строя газопроводы в обход Украины. Но параллельно идет ещё одна схватка — вокруг аммиакопровода «Тольятти-Одесса»