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Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО

Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО

Российская авиация на Украине применяется в зависимости от поставленных боевых задач. Все эти задачи выполняются на 100%. Можно говорить о том, что авиацию мы применяем эффективно и по назначению. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T10:19

2022-08-22T10:19

2022-08-22T10:19

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Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно, отметил эксперт.При этом мы стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, пво, самолет, вкс, украина