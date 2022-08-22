https://ukraina.ru/20220822/1037932976.html
Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
Российская авиация на Украине применяется в зависимости от поставленных боевых задач. Все эти задачи выполняются на 100%. Можно говорить о том, что авиацию мы применяем эффективно и по назначению. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T10:19
2022-08-22T10:19
2022-08-22T10:19
новости
россия
пво
самолет
вкс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/41/1033834143_632:564:2148:1417_1920x0_80_0_0_fb42b4caa8483e9fc669aae26d0d262c.jpg
Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно, отметил эксперт.При этом мы стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/41/1033834143_824:548:2053:1469_1920x0_80_0_0_811e4d0908b6758c940c662ef49a12d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, пво, самолет, вкс, украина
Новости, Россия, ПВО, самолет, ВКС, Украина
Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
Российская авиация на Украине применяется в зависимости от поставленных боевых задач. Все эти задачи выполняются на 100%. Можно говорить о том, что авиацию мы применяем эффективно и по назначению. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно, отметил эксперт.
"Если посмотреть статистку, то воздушные бои всегда заканчивались в пользу наших летчиков. Противник терял самолеты, потому что квалификация пилотов Украины была пониже, чем у наших, и это сказывалось на тех потерях авиационной техники, которые понесла Украина. Цифра приблизилась к 270 и даже перешла эту отметку. Самолеты Украины сбиваются как комплексами ПВО, так и ВВС. Если посмотреть статистику, сколько сбили ВВС и сколько сбили ПВО, то процентов 60 приходится на ПВО, а 40 — на ВВС", - указал Леонков.
При этом мы стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя, заключил собеседник издания.