Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
Российская авиация на Украине применяется в зависимости от поставленных боевых задач. Все эти задачи выполняются на 100%. Можно говорить о том, что авиацию мы применяем эффективно и по назначению. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T10:19
2022-08-22T10:19
новости
россия
пво
самолет
вкс
украина
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Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно, отметил эксперт.При этом мы стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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новости, россия, пво, самолет, вкс, украина
Новости, Россия, ПВО, самолет, ВКС, Украина

Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО

10:19 22.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2020". Стенд МИА "Россия сегодня", Алексей Леонков
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня, Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Российская авиация на Украине применяется в зависимости от поставленных боевых задач. Все эти задачи выполняются на 100%. Можно говорить о том, что авиацию мы применяем эффективно и по назначению. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно, отметил эксперт.
"Если посмотреть статистку, то воздушные бои всегда заканчивались в пользу наших летчиков. Противник терял самолеты, потому что квалификация пилотов Украины была пониже, чем у наших, и это сказывалось на тех потерях авиационной техники, которые понесла Украина. Цифра приблизилась к 270 и даже перешла эту отметку. Самолеты Украины сбиваются как комплексами ПВО, так и ВВС. Если посмотреть статистику, сколько сбили ВВС и сколько сбили ПВО, то процентов 60 приходится на ПВО, а 40 — на ВВС", - указал Леонков.
При этом мы стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя, заключил собеседник издания.
 
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