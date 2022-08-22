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Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского

Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского - 22.08.2022 Украина.ру

Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского

В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Об этом 21 августа заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times

2022-08-22T08:37

2022-08-22T08:37

2022-08-22T08:37

владимир путин

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Он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу.Вместе с тем Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.По словам дипломата, "нет никакой практической платформы для проведения этой встречи".Ранее Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным. Готовность организовать переговоры между Путиным и Зеленским выражал и посол Индонезии в России. До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России.При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на G20 пока нет. Ранее он говорил, что подобная встреча возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы".

https://ukraina.ru/20220821/1037872817.html

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владимир путин, владимир зеленский, новости, встреча