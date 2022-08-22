Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского - 22.08.2022 Украина.ру
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Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского
Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского - 22.08.2022 Украина.ру
Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского
В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Об этом 21 августа заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times
2022-08-22T08:37
2022-08-22T08:37
владимир путин
владимир зеленский
новости
встреча
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Он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу.Вместе с тем Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.По словам дипломата, "нет никакой практической платформы для проведения этой встречи".Ранее Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным. Готовность организовать переговоры между Путиным и Зеленским выражал и посол Индонезии в России. До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России.При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на G20 пока нет. Ранее он говорил, что подобная встреча возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы".
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владимир путин, владимир зеленский, новости, встреча
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Новости, встреча

Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского

08:37 22.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВстреча С.Лаврова с представителями российских НПО международной специализации
Встреча С.Лаврова с представителями российских НПО международной специализации - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В свете ситуации вокруг Украины никакой "практической платформы" для проведения встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Об этом 21 августа заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times
Он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу.
Вместе с тем Гатилов отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.
По словам дипломата, "нет никакой практической платформы для проведения этой встречи".
Ранее Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным. Готовность организовать переговоры между Путиным и Зеленским выражал и посол Индонезии в России. До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского на G20 пока нет. Ранее он говорил, что подобная встреча возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы".
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 07:45
Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и ПутинаПрезидент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
 
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