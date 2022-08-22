"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей - 22.08.2022 Украина.ру
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"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей
"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей - 22.08.2022 Украина.ру
"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей
Европейские друзья и коллеги-музыканты известного российского скрипача Петра Лундстрема уверены, что поддерживать СВО можно только по принуждению ФСБ. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-22T06:10
2022-08-22T06:10
новости
европа
фсб
скрипачи
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Лундстрем рассказал, как в начале спецоперации ему написала мама его друга, одного из соучеников у профессора Захара Брона. Она выразила ему сочувствие, попросила "немного продержаться" и написала "какой ужасный Путин".Скрипач отмечает, что женщина была совершенно искренна в своих словах и убеждена, что поддерживать президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине можно только под давлением спецслужб.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037745261.html
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новости, европа, фсб, скрипачи
Новости, Европа, ФСБ, скрипачи

"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей

06:10 22.08.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала членов террористической организации
ФСБ РФ задержала членов террористической организации
© ФСБ РФ
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Европейские друзья и коллеги-музыканты известного российского скрипача Петра Лундстрема уверены, что поддерживать СВО можно только по принуждению ФСБ. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Лундстрем рассказал, как в начале спецоперации ему написала мама его друга, одного из соучеников у профессора Захара Брона. Она выразила ему сочувствие, попросила "немного продержаться" и написала "какой ужасный Путин".
Я им говорю: "Ребят, все нормально. Мы, вообще-то, поддерживаем то, что происходит, мы поддерживаем начало спецоперации." И она мне пишет, тоже на полном серьезе: "Пётр, я все понимаю. У вас за дверью, наверное, стоит агент ФСБ. В любом случае, держитесь, мы вас любим". Я говорю: "Да, я вас тоже люблю, все в порядке".
Скрипач отмечает, что женщина была совершенно искренна в своих словах и убеждена, что поддерживать президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине можно только под давлением спецслужб.
Полный текст интервью читайте здесь.
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05:55Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО
05:40"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем
05:05"Не сомневайтесь, они все переименуют!" - скрипач Лундстрем высказался о "дерусификации"
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