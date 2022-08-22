"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей
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Европейские друзья и коллеги-музыканты известного российского скрипача Петра Лундстрема уверены, что поддерживать СВО можно только по принуждению ФСБ. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Лундстрем рассказал, как в начале спецоперации ему написала мама его друга, одного из соучеников у профессора Захара Брона. Она выразила ему сочувствие, попросила "немного продержаться" и написала "какой ужасный Путин".
Я им говорю: "Ребят, все нормально. Мы, вообще-то, поддерживаем то, что происходит, мы поддерживаем начало спецоперации." И она мне пишет, тоже на полном серьезе: "Пётр, я все понимаю. У вас за дверью, наверное, стоит агент ФСБ. В любом случае, держитесь, мы вас любим". Я говорю: "Да, я вас тоже люблю, все в порядке".
Скрипач отмечает, что женщина была совершенно искренна в своих словах и убеждена, что поддерживать президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине можно только под давлением спецслужб.
Полный текст интервью читайте здесь.
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