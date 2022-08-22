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"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей

"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей - 22.08.2022 Украина.ру

"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей

Европейские друзья и коллеги-музыканты известного российского скрипача Петра Лундстрема уверены, что поддерживать СВО можно только по принуждению ФСБ. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-22T06:10

2022-08-22T06:10

2022-08-22T06:10

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Лундстрем рассказал, как в начале спецоперации ему написала мама его друга, одного из соучеников у профессора Захара Брона. Она выразила ему сочувствие, попросила "немного продержаться" и написала "какой ужасный Путин".Скрипач отмечает, что женщина была совершенно искренна в своих словах и убеждена, что поддерживать президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине можно только под давлением спецслужб.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037745261.html

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новости, европа, фсб, скрипачи