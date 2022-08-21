https://ukraina.ru/20220821/1037887646.html

Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин

Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин - 21.08.2022 Украина.ру

Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин

Киев уже перешел все "красные линии", которые обозначила Россия, поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-08-21T07:30

2022-08-21T07:30

2022-08-21T07:30

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По его мнению, особенно важно накрывать российским войскам те районы, откуда ведутся обстрелы территории РФ, Донбасса и освобожденных областей на юге, потому что нужно защитить их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, украина, россия, новости