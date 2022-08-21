https://ukraina.ru/20220821/1037887646.html
Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин
Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин - 21.08.2022 Украина.ру
Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин
Киев уже перешел все "красные линии", которые обозначила Россия, поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-08-21T07:30
2022-08-21T07:30
2022-08-21T07:30
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По его мнению, особенно важно накрывать российским войскам те районы, откуда ведутся обстрелы территории РФ, Донбасса и освобожденных областей на юге, потому что нужно защитить их.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, украина, россия, новости
Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин
Киев уже перешел все "красные линии", которые обозначила Россия, поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру