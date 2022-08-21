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"Вокруг Булгакова": театр варьете

"Вокруг Булгакова": театр варьете - 21.08.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": театр варьете

Сцена в театре варьете – один из важных эпизодов романа "Мастер и Маргарита". Как сказал Воланд, "я вовсе не артист, а просто мне хотелось повидать москвичей в... Украина.ру, 21.08.2022

2022-08-21T07:05

2022-08-21T07:05

2022-08-21T07:05

булгаков

мастер и маргарита

москва

литература

история

эксклюзив

"вокруг булгакова"

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Сцена в театре варьете – один из важных эпизодов романа "Мастер и Маргарита". Как сказал Воланд, "я вовсе не артист, а просто мне хотелось повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре". Что, собственно, и было сделано путём довольно хитрых и энергозатратных манипуляций с директором театра Стёпой Лиходеевым.Варьете, по определению, – эстрадный театр: по-французски variété – "разнообразие", а théâtre des variété – театр со смешанным репертуаром. То, что обычно называется "лёгким жанром", а в терминологии персонажей романа – "зрелища и увеселения облегчённого типа". В ранних редакциях это был "театр Кабаре", а руководители его имели другие, но не менее говорящие фамилии. Например, финдиректор Римский был Библейский, а администратор Варенуха – Благовест.Поиски прототипа этого заведения много времени у булгаковедов не заняли. Очевидно ведь, что находилось это заведение недалеко от "нехорошей квартиры", в которую Бегемот и Азазелло могли оперативно доставить Варенуху по Большой Садовой улице. Вообще в районе Триумфальной площади (она же – площадь Маяковского) было довольно много заведений такого рода – там находились два или три театра, кинотеатр… Но под булгаковское описание только одно здание, в котором сейчас находится Театр сатиры.Если посмотреть на это угловатое здание с противоположной стороны Большой Садовой над ним можно будет увидеть купол – ничего в этом удивительного нет, ведь изначально это был цирк.Здание цирка братьев Никитиных было построено в 1911 году по проекту работавших в стиле модерн архитекторов Богдана Нилуса и Антона Гуржиенко. Братья Дмитрий, Аким и Пётр Никитины родились в семье саратовского крепостного крестьянина Александра Никитина, в середине 1850-х годов отпущенного помещиком на волю и ставшего профессиональным шарманщиком, с которым и выступали сыновья. В 1873 и в 1876 годах они открыли первые в России стационарные цирки в Пензе и Саратове. Цирки Никитиных существовали также и на территории малороссийских и новороссийских губерний – в Киеве, Харькове и Одессе. Не исключено, что в киевском цирке Никитиных бывал и Булгаков.В 1919 году цирк был национализирован, получил название Второй Государственный цирк, и объединён с летним театром в саде "Аквариум". С 1923 по 1937 год тут был расположен московский Мюзик-Холл, который фактически и был эстрадным театром. Тут выступали актёры разнообразных жанров (главным образом – цирковых) с отдельными номерами, а потом пошли и спектакли. В 1926 году цирк был перестроен: место манежа заняли кресла партера, а часть амфитеатра и балкона преобразовалась в большую сцену, задник, кулисы. В 1934 году здесь был поставлен спектакль "Под куполом цирка" по пьесе Ильфа, Петрова и Катаева, по сюжету которого был снят фильм "Цирк" Григория Александрова. Булгаковы были хорошо знакомы и с Александровым, и с его женой Любовью Орловой – из дневника Е.С. Булгаковой известно, что о смерти Кирова (Булгаков мог быть знаком с ним по Владикавказу) из звонка Александрова Орловой, которая в это время была у ни х в гостях.Среди звёзд Мюзик-Холла фигурировали Леонид Утёсов (тут он впервые выступил как руководитель джазового ансамбля), певица Клавдия Шульженко, актёр Александр Менакер (отец актёра Андрея Мироноваи балетмейстера Кирилла Ласкари), клоун Виталий Лазаренко (он упоминается не нескольких произведениях Булгакова, в "Собачьем сердце" упоминается и цирк Никитиных), велофигуристы – семьи Польди (Подрезовы) и Вартанио (Вартановы) и др.Среди прочих выступали там и разного рода фокусники. Чаще всего упоминают Николая Орнальдо (Николай Смирнов), показывавшего массовый гипноз, карточные фокусы (вспомним, с чего начинали Коровьев и Бегемот), "распиливание" женщины (оторванная голова Жоржа Бенгальского). По слухам, он даже загипнотизировал пытавшихся его арестовать милиционеров.Костано Касфикис печатал в театре поддельные деньги. Борис Мягков пишет: "два московских нэпмана, всерьез поверив в “чудо”, захотели купить у Касфикиса его “фабрику денег”. Тот, не моргнув глазом, тут же “отпечатал” червонец и подарил им. Нэпманы предъявили эту купюру эксперту Госбанка и, убедившись, что деньги настоящие, уплатили обманщику огромную сумму за аппарат, который, естественно, очень скоро перестал “печатать” червонцы". Кроме того, он запускал в полёт женщину, причём его ассистенты были одеты чертями.Американский актёр Данте (Гарри Янсен) выступал в гриме Мефистофеля. Он был с гастролями в Москве в 1928 году – незадолго до того, как Булгаков приступил к своему "закатному роману".Начинал там работать и Эмиль Кио (Гиршфельд), фокусы которого сопровождались комментариями и разоблачениями конферансье Александра Грилля – очень популярного ведущего, окончившего дня в психиатрической больнице. Впрочем, внешне он совершенно не был похож на Бенгальского.Дмитрий Лонго, выступавший ещё в киевском цирке Крутикова, демонстрировал "театр дрессированных тараканов".Театр сатиры переехал в здание на Триумфальной площади в 1965 году, тогда же оно было реконструировано под потребности театра. Следует отметить, что ранее творческие пути театра и Булгакова уже пересекались – первое помещение театра было в доме Нирнзее, где часто бывал Булгаков и где, по одной из версий, он познакомился со своей третьей женой. В 1934 году в Театре сатиры пытались поставить пьесы Булгакова "Блаженство" и "Иван Васильевич" (последнюю мы знаем по экранизации Леонида Гайдая). В то время театр находился на Триумфальной площади, но напротив его нынешнего помещения.

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булгаков, мастер и маргарита, москва, литература, история, эксклюзив