Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина - 21.08.2022 Украина.ру
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Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина
Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина - 21.08.2022 Украина.ру
Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина
Президент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-08-21T07:45
2022-08-21T07:45
эрдоган
владимир зеленский
владимир путин
новости
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, если бы у Эрдогана получилось организовать встречу Зеленского и Путина, то это бы подняло вес Турции еще выше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html
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эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, новости
Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Новости

Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина

07:45 21.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Эрдоган думает, что есть теоретическая возможность свести за столом переговоров Зеленского и Путина, чтобы Турция выступила как посредник при заключении мира или хотя бы перемирия. Эти надежды беспочвенны, но это нормально, он исходит из своих интересов.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
политолог, обозреватель РИА "Новости"
По его словам, если бы у Эрдогана получилось организовать встречу Зеленского и Путина, то это бы подняло вес Турции еще выше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:25
"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове
 
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