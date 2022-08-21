Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Президент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Эрдоган думает, что есть теоретическая возможность свести за столом переговоров Зеленского и Путина, чтобы Турция выступила как посредник при заключении мира или хотя бы перемирия. Эти надежды беспочвенны, но это нормально, он исходит из своих интересов.
По его словам, если бы у Эрдогана получилось организовать встречу Зеленского и Путина, то это бы подняло вес Турции еще выше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
18 августа, 17:25"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове