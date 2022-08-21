https://ukraina.ru/20220821/1037872817.html

Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина

Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина - 21.08.2022 Украина.ру

Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина

Президент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-08-21T07:45

2022-08-21T07:45

2022-08-21T07:45

эрдоган

владимир зеленский

владимир путин

новости

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, если бы у Эрдогана получилось организовать встречу Зеленского и Путина, то это бы подняло вес Турции еще выше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037836393.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, новости