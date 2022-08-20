https://ukraina.ru/20220820/1037907206.html

"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена

"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена - 20.08.2022 Украина.ру

"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена

Власти британской заморской территории Гибралтар намерены вскоре продать на аукционе гигантскую яхту Axioma, принадлежащую попавшему под санкции российскому бизнесмену. Об этом сообщает 20 августа британская газета The Guardian

2022-08-20T19:24

2022-08-20T19:24

2022-08-20T19:24

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Как утверждает издание, яхта принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, члену Бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей.Как сообщает Guardian, яхта была задержана властями Гибралтара в марте после введения санкций в отношении Пумпянского.По сообщению издания, американский банк JP Morgan подал судебный иск, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов, но, в связи в введением американских санкций против российского предпринимателя, банк не может принимать платежи от его компании.Таким образом, средства, вырученные на аукционе за яхту стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (порядка 77 миллионов долларов) не пойдут украинским беженцам (как ранее утверждало британское и другие западные правительства), а будут направлены американскому банку, сообщает газета.Как заявил изданию местный чиновник, ответственный за проведение аукциона, более тридцати потенциальных покупателей лично прилетели в Гибралтар, чтобы осмотреть судно, поскольку “они убеждены, что купят её по дешёвке”.Газета связалась с представителем JP Morgan и поинтересовалась у него, намерен ли банк выделить украинским беженцам какую-либо часть от средств, вырученных от продажи яхты, но он ограничился утверждением о том, что уже “увеличил благотворительное обязательство с 5 до 10 миллионов долларов” на помощь беженцам с Украины.

https://ukraina.ru/20220529/1034052167.html

https://ukraina.ru/20220302/1033414880.html

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новости, яхты, предприниматели, санкции, the guardian, jpmorgan chase & co., великобритания, беженцы