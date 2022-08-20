"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена - 20.08.2022 Украина.ру
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"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена
"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена - 20.08.2022 Украина.ру
"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена
Власти британской заморской территории Гибралтар намерены вскоре продать на аукционе гигантскую яхту Axioma, принадлежащую попавшему под санкции российскому бизнесмену. Об этом сообщает 20 августа британская газета The Guardian
2022-08-20T19:24
2022-08-20T19:24
новости
яхты
предприниматели
санкции
the guardian
jpmorgan chase & co.
великобритания
беженцы
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Как утверждает издание, яхта принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, члену Бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей.Как сообщает Guardian, яхта была задержана властями Гибралтара в марте после введения санкций в отношении Пумпянского.По сообщению издания, американский банк JP Morgan подал судебный иск, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов, но, в связи в введением американских санкций против российского предпринимателя, банк не может принимать платежи от его компании.Таким образом, средства, вырученные на аукционе за яхту стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (порядка 77 миллионов долларов) не пойдут украинским беженцам (как ранее утверждало британское и другие западные правительства), а будут направлены американскому банку, сообщает газета.Как заявил изданию местный чиновник, ответственный за проведение аукциона, более тридцати потенциальных покупателей лично прилетели в Гибралтар, чтобы осмотреть судно, поскольку “они убеждены, что купят её по дешёвке”.Газета связалась с представителем JP Morgan и поинтересовалась у него, намерен ли банк выделить украинским беженцам какую-либо часть от средств, вырученных от продажи яхты, но он ограничился утверждением о том, что уже “увеличил благотворительное обязательство с 5 до 10 миллионов долларов” на помощь беженцам с Украины.
https://ukraina.ru/20220529/1034052167.html
https://ukraina.ru/20220302/1033414880.html
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новости, яхты, предприниматели, санкции, the guardian, jpmorgan chase & co., великобритания, беженцы
Новости, яхты, предприниматели, Санкции, The Guardian, JPMorgan Chase & Co., Великобритания, беженцы

"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена

19:24 20.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИнцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
© Министерство обороны РФ
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Власти британской заморской территории Гибралтар намерены вскоре продать на аукционе гигантскую яхту Axioma, принадлежащую попавшему под санкции российскому бизнесмену. Об этом сообщает 20 августа британская газета The Guardian
Как утверждает издание, яхта принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, члену Бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей.

В то время как десятки суперяхт, подозреваемых в том, что они принадлежат олигархам, находящимся под санкциями, были задержаны или конфискованы по всему миру, Axioma — единственная, которая была выставлена ​​на продажу

The Guardian
Британская газета
Как сообщает Guardian, яхта была задержана властями Гибралтара в марте после введения санкций в отношении Пумпянского.
По сообщению издания, американский банк JP Morgan подал судебный иск, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов, но, в связи в введением американских санкций против российского предпринимателя, банк не может принимать платежи от его компании.
Остров Маэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 17:43
В Великобритании рассказали о спрятавшихся яхтах попавших под санкции россиянНа яхтах, принадлежащих попавшим под санкции российским олигархам, стали отключать автоматические устройства, передающие информацию о местонахождении судов. Об этом говорится в статье, опубликованной 29 мая в воскресном издании британской газеты The Guardian
Таким образом, средства, вырученные на аукционе за яхту стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (порядка 77 миллионов долларов) не пойдут украинским беженцам (как ранее утверждало британское и другие западные правительства), а будут направлены американскому банку, сообщает газета.
Как заявил изданию местный чиновник, ответственный за проведение аукциона, более тридцати потенциальных покупателей лично прилетели в Гибралтар, чтобы осмотреть судно, поскольку “они убеждены, что купят её по дешёвке”.
Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:40
«Захватить ваши яхты»: Байден пообещал судить и раскулачивать российских бизнесменовВ очередном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции США создает специальную группу для расследования преступлений крупных российских предпринимателей и охоты за их активами. Об этом 2 марта сообщают РИА Новости
Газета связалась с представителем JP Morgan и поинтересовалась у него, намерен ли банк выделить украинским беженцам какую-либо часть от средств, вырученных от продажи яхты, но он ограничился утверждением о том, что уже “увеличил благотворительное обязательство с 5 до 10 миллионов долларов” на помощь беженцам с Украины.
 
НовостияхтыпредпринимателиСанкцииThe GuardianJPMorgan Chase & Co.Великобританиябеженцы
 
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