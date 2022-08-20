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Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах
Видео: Ищенко рассказал о новых правилах и глобальных угрозах
Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного... Украина.ру, 20.08.2022
2022-08-20T18:24
2022-08-20T18:24
2022-08-20T19:06
видео
эксперт
украина
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного мира, а также что нас ждет после завершения спецоперации на Украине. Кроме того, эксперт рассказал о рисках глобального ядерного конфликта, а также о вероятности войны США с Китаем. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, эксперт, украина, видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного мира, а также что нас ждет после завершения спецоперации на Украине.
Кроме того, эксперт рассказал о рисках глобального ядерного конфликта, а также о вероятности войны США с Китаем.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.