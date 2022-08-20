Видео: Ищенко рассказал о новых правилах и глобальных угрозах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220820/1037907095.html
Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах
Видео: Ищенко рассказал о новых правилах и глобальных угрозах
Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного... Украина.ру, 20.08.2022
2022-08-20T18:24
2022-08-20T19:06
видео
эксперт
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/14/1037906975_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_919a7c35e2aff27c0b065bc30a8a3efc.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного мира, а также что нас ждет после завершения спецоперации на Украине. Кроме того, эксперт рассказал о рисках глобального ядерного конфликта, а также о вероятности войны США с Китаем. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/14/1037906975_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_728e178b5259900426115512dc7671ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, эксперт, украина, видео
Видео, эксперт, Украина

Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах

18:24 20.08.2022 (обновлено: 19:06 20.08.2022)
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного мира, а также что нас ждет после завершения спецоперации на Украине.
Кроме того, эксперт рассказал о рисках глобального ядерного конфликта, а также о вероятности войны США с Китаем.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.
 
ВидеоэкспертУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24"Купят по дешёвке": Британская территория продаёт яхту российского бизнесмена
18:24Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах
18:04От Украины отвернулся один из самых верных ее союзников
17:11Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
16:52ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
16:26С начала спецоперации ВС России разгромили около пяти тысяч спецавтомобилей ВСУ
16:08"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики
15:34В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем
14:34ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ
13:29За сутки уничтожено более 15 украинских военных - народная милиция ДНР
13:16Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
13:12"Российский менталитет": эксперты о том, почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта
13:02Веселовский рассказал, что Киев готовит в Крыму и призвал "заглушить" все украинские СМИ
12:59Армен Гаспарян подводит итоги недели: "Северный поток-2" уже не спасет Европу
12:30"Танцующий боксёр". Александр Усик снова на ринге, но в новом амплуа
12:22Таких последствий санкционной политики Запад не ожидал - СМИ
11:42"Вагнеровцы" уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом
11:40Что в эти дни происходит в Одессе
11:10"Поезд ушел": в Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова
10:22Российские следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ
Лента новостейМолния