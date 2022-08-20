https://ukraina.ru/20220820/1037907095.html

Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах

Видео: Ищенко рассказал о новых правилах и глобальных угрозах

Ходим по лезвию: Ищенко о новых правилах и глобальных угрозах

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного... Украина.ру, 20.08.2022

2022-08-20T18:24

2022-08-20T18:24

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эксперт

украина

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, после каких событий Россия начала формировать мировой порядок и наступил конец однополярного мира, а также что нас ждет после завершения спецоперации на Украине. Кроме того, эксперт рассказал о рисках глобального ядерного конфликта, а также о вероятности войны США с Китаем. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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