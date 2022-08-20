От Украины отвернулся один из самых верных ее союзников
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От Украины отвернулся один из самых верных ее союзников
От Украины отвернулся один из самых верных ее союзников
От Украины отвернулся один из самых верных ее союзников
Одна из "самых верных союзниц" Украины – Испания – отвернулась от нее. К такому выводу пришел аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в своей статье для издания Newsweek
2022-08-20T18:04
2022-08-20T18:45
новости
украина
союзник
испания
поддержка
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Испанский премьер Педро Санчес, напоминает автор публикации, еще весной в ходе визита в Киев пообещал Украине разнообразную и масштабную военную помощь, однако сотрудничество между двумя странами не выдержало проверки временем.Испания, напоминает аналитик, передала Украине несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств. При этом газета El Pais со ссылкой на источники ранее сообщала, что Мадрид собирался передать Киеву тяжелые вооружения, в том числе десятки немецких танков Leopard 2A4. "Два месяца спустя министр обороны Испании полностью отказался от обсуждения предложения. Она утверждала, что плачевное состояние танков будет представлять опасность для эксплуатантов", - говорится в статье.В результате украинцы, по мнению Гонсалеса-Галларса, "теряют веру в Испанию". "На прошлой неделе правительство Владимира Зеленского объявило, что ожидает 20 бронированных M113. В кои-то веки это обещание больше не было встречено с обычным для Украины выражением сердечной благодарности. Как оказалось, M113 — это машина эпохи 1970-х годов, которых в Испании насчитывается около тысячии, согласно внутренним источникам, планируется по большей части списать", - написал автор материала.Позиция Испании должна стать уроком для других стран, которые готовы на словах осуждать российскую спецоперацию на Украине, но на деле не имеют достаточных стимулов для реальной "поддержки" Киева, резюмировал аналитик.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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новости, украина, союзник, испания, поддержка
Новости, Украина, союзник, Испания, поддержка

От Украины отвернулся один из самых верных ее союзников

18:04 20.08.2022 (обновлено: 18:45 20.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосольство Испании
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Одна из "самых верных союзниц" Украины – Испания – отвернулась от нее. К такому выводу пришел аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в своей статье для издания Newsweek
Испанский премьер Педро Санчес, напоминает автор публикации, еще весной в ходе визита в Киев пообещал Украине разнообразную и масштабную военную помощь, однако сотрудничество между двумя странами не выдержало проверки временем.
Испания – аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта – овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?
Хорхе Гонсалес-Галларса
Аналитик издания Newsweek
Испания, напоминает аналитик, передала Украине несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств. При этом газета El Pais со ссылкой на источники ранее сообщала, что Мадрид собирался передать Киеву тяжелые вооружения, в том числе десятки немецких танков Leopard 2A4. "Два месяца спустя министр обороны Испании полностью отказался от обсуждения предложения. Она утверждала, что плачевное состояние танков будет представлять опасность для эксплуатантов", - говорится в статье.
В результате украинцы, по мнению Гонсалеса-Галларса, "теряют веру в Испанию". "На прошлой неделе правительство Владимира Зеленского объявило, что ожидает 20 бронированных M113. В кои-то веки это обещание больше не было встречено с обычным для Украины выражением сердечной благодарности. Как оказалось, M113 — это машина эпохи 1970-х годов, которых в Испании насчитывается около тысячии, согласно внутренним источникам, планируется по большей части списать", - написал автор материала.
Позиция Испании должна стать уроком для других стран, которые готовы на словах осуждать российскую спецоперацию на Украине, но на деле не имеют достаточных стимулов для реальной "поддержки" Киева, резюмировал аналитик.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:57Спецоперация
Немецкий институт заявил о постоянном снижении обещаний Европы новой помощи КиевуПо данным специалистов немецкого Кильского института мировой экономики, начиная с апреля наблюдается тенденция к снижению количества обещанной Киеву военной помощи от стран Европы. Информация об этом находится на специализированном сайте "Отслеживание поддержки Украины", созданном этим институтом
 
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