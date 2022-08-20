https://ukraina.ru/20220820/1037904671.html
Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
Шойгу о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса 20 августа заявил, что спецоперация была начата из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины
2022-08-20T17:11
2022-08-20T17:11
2022-08-20T17:11
новости
украина
россия
сергей шойгу
тактики
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/39/1032933961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_deb03e2c977693394d58bbb962d86b4d.jpg.webp
В течение восьми лет Киев совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи мирных жителей, включая детей. В это же время Украина взяла курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение ее территории.Такое положение дел, по словам Шойгу, создало неприемлемые угрозы безопасности России.На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях.Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".
https://ukraina.ru/20220818/1037828614.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103293/39/1032933961_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f559edf3f53c0603f1f85cc3d3a20830.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сергей шойгу, тактики, минобороны рф
Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса 20 августа заявил, что спецоперация была начата из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины
В течение восьми лет Киев совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи мирных жителей, включая детей. В это же время Украина взяла курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение ее территории.
Такое положение дел, по словам Шойгу, создало неприемлемые угрозы безопасности России.
На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.
В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях.
Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".