Шойгу о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
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Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
Шойгу о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса 20 августа заявил, что спецоперация была начата из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины
2022-08-20T17:11
2022-08-20T17:11
новости
украина
россия
сергей шойгу
тактики
минобороны рф
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В течение восьми лет Киев совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи мирных жителей, включая детей. В это же время Украина взяла курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение ее территории.Такое положение дел, по словам Шойгу, создало неприемлемые угрозы безопасности России.На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях.Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сергей шойгу, тактики, минобороны рф
Новости, Украина, Россия, Сергей Шойгу, тактики, Минобороны РФ

Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации

17:11 20.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса 20 августа заявил, что спецоперация была начата из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины
В течение восьми лет Киев совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи мирных жителей, включая детей. В это же время Украина взяла курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение ее территории.
Такое положение дел, по словам Шойгу, создало неприемлемые угрозы безопасности России.
На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.
В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях.
Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:10Спецоперация
Трофеи СВО на форуме "Армия-2022". Фотолента
 
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Заголовок открываемого материала
17:11Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
16:52ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
16:26С начала спецоперации ВС России разгромили около пяти тысяч спецавтомобилей ВСУ
16:08"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики
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