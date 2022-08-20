https://ukraina.ru/20220820/1037904671.html

Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации

Шойгу о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации

Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса 20 августа заявил, что спецоперация была начата из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины

2022-08-20T17:11

2022-08-20T17:11

2022-08-20T17:11

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В течение восьми лет Киев совершал преступления против граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи мирных жителей, включая детей. В это же время Украина взяла курс на вступление в НАТО, и альянс начал военное освоение ее территории.Такое положение дел, по словам Шойгу, создало неприемлемые угрозы безопасности России.На этом фоне верховный главнокомандующий "принял единственно верное решение" — проведение военной операции, главной целью которой "стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима", отметил министр.В первые дни спецоперации российские военные, как рассказал Шойгу, "столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований", когда солдаты ВСУ и националисты прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в своих целях.Руководитель министерства заметил, что "терпя поражение на "земле", противник целенаправленно уничтожал все вокруг. Такой тактики, заявил Шойгу, придерживались немецкие нацисты в годы ВОВ.Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума "Армия-2022". Как отметили в ведомстве, он "призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

https://ukraina.ru/20220818/1037828614.html

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новости, украина, россия, сергей шойгу, тактики, минобороны рф