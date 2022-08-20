ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС, сообщили 20 августа в Минобороны
Согласно озвученным в ведомстве данным, уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР.
В районе Краматорска российские военные также полностью разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства.
За минувшие сутки были поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 53-ей механизированной бригады в районе Водяного, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледара в ДНР, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах, добавили в ведомстве.
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