https://ukraina.ru/20220820/1037904551.html

ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС

ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС

ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС, сообщили 20 августа в Минобороны

2022-08-20T16:52

2022-08-20T16:52

2022-08-20T16:52

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Согласно озвученным в ведомстве данным, уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР.В районе Краматорска российские военные также полностью разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства.За минувшие сутки были поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 53-ей механизированной бригады в районе Водяного, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледара в ДНР, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах, добавили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20220706/1034303539.html

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новости, военная техника, всу, военные, россия, минобороны рф