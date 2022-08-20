ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
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ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС, сообщили 20 августа в Минобороны
2022-08-20T16:52
2022-08-20T16:52
новости
военная техника
всу
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Согласно озвученным в ведомстве данным, уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР.В районе Краматорска российские военные также полностью разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства.За минувшие сутки были поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 53-ей механизированной бригады в районе Водяного, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледара в ДНР, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах, добавили в ведомстве.
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новости, военная техника, всу, военные, россия, минобороны рф
Новости, военная техника, ВСУ, военные, Россия, Минобороны РФ

ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС

16:52 20.08.2022
 
© РИА Новости . Вячеслав Афонин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "БУК-М1"
Зенитный ракетный комплекс БУК-М1 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС, сообщили 20 августа в Минобороны
Согласно озвученным в ведомстве данным, уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР.
В районе Краматорска российские военные также полностью разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 американского производства.
За минувшие сутки были поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 53-ей механизированной бригады в районе Водяного, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледара в ДНР, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах, добавили в ведомстве.
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6 июля, 14:28
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Заголовок открываемого материала
17:11Шойгу рассказал о бесчеловечной тактике ВСУ в первые дни спецоперации
16:52ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
16:26С начала спецоперации ВС России разгромили около пяти тысяч спецавтомобилей ВСУ
16:08"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики
15:34В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем
14:34ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ
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