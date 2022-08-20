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"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики

Что будет означать очное участие РФ и КНР в саммите G20?

"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики

Своим участием в саммите G20 в Индонезии лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрируют неповиновение западному господству и подтвердят свою международную значимость, пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на мнение аналитиков

2022-08-20T16:08

2022-08-20T16:08

2022-08-20T16:11

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В беседе с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин заявил о намерении приехать на саммит. Об этом сообщил сам Видодо, добавив, что на встречу G20 ожидается и визит Си Цзиньпина, хотя МИД Китая до сих пор это не подтвердил.По мнению издания, сложность в отношениях Москвы и Пекина с одной стороны и Запада с другой, вероятно, омрачит встречу "Большой двадцатки" по понятным причинам.Визит Си Цзиньпина на Бали станет первой зарубежной поездкой китайского лидера с начала пандемии. За это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая - в начале июля в Гонконг.При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, "носит еще более символический характер — это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок".В свою очередь эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо отметил, что "личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики".По мнению аналитика, личное участие в саммите всех лидеров "двадцатки" станет знаком того, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.Эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, "так что это возможность для России".

https://ukraina.ru/20220820/1037895559.html

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новости, си цзиньпин, владимир путин, запад, g20, индонезия