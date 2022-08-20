Что будет означать очное участие РФ и КНР в саммите G20?
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"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики
Что будет означать очное участие РФ и КНР в саммите G20?
"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики
Своим участием в саммите G20 в Индонезии лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрируют неповиновение западному господству и подтвердят свою международную значимость, пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на мнение аналитиков
2022-08-20T16:08
2022-08-20T16:11
новости
си цзиньпин
владимир путин
запад
g20
индонезия
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В беседе с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин заявил о намерении приехать на саммит. Об этом сообщил сам Видодо, добавив, что на встречу G20 ожидается и визит Си Цзиньпина, хотя МИД Китая до сих пор это не подтвердил.По мнению издания, сложность в отношениях Москвы и Пекина с одной стороны и Запада с другой, вероятно, омрачит встречу "Большой двадцатки" по понятным причинам.Визит Си Цзиньпина на Бали станет первой зарубежной поездкой китайского лидера с начала пандемии. За это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая - в начале июля в Гонконг.При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, "носит еще более символический характер — это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок".В свою очередь эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо отметил, что "личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики".По мнению аналитика, личное участие в саммите всех лидеров "двадцатки" станет знаком того, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.Эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, "так что это возможность для России".
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новости, си цзиньпин, владимир путин, запад, g20, индонезия
Новости, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Запад, G20, Индонезия

"Неповиновение Западу": почему участие РФ и Китая в саммите G20 важно для мировой политики

16:08 20.08.2022 (обновлено: 16:11 20.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Своим участием в саммите G20 в Индонезии лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрируют неповиновение западному господству и подтвердят свою международную значимость, пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на мнение аналитиков
В беседе с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин заявил о намерении приехать на саммит. Об этом сообщил сам Видодо, добавив, что на встречу G20 ожидается и визит Си Цзиньпина, хотя МИД Китая до сих пор это не подтвердил.
По мнению издания, сложность в отношениях Москвы и Пекина с одной стороны и Запада с другой, вероятно, омрачит встречу "Большой двадцатки" по понятным причинам.
Визит Си Цзиньпина на Бали станет первой зарубежной поездкой китайского лидера с начала пандемии. За это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая - в начале июля в Гонконг.
"Решение Си Цзиньпина призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии", - считает основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг.
При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, "носит еще более символический характер — это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок".
В свою очередь эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо отметил, что "личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики".

Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности в современном мире.

Нур Рахмат Юлианторо
Эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада
По мнению аналитика, личное участие в саммите всех лидеров "двадцатки" станет знаком того, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.
Эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, "так что это возможность для России".
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