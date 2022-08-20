https://ukraina.ru/20220820/1037903563.html
В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем
Станет ли визит Пелоси причиной разрыва отношений КНР и США?
В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем
Американский посол в Китае Николас Бернс в интервью телеканалу CNN признался, что не считает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина
2022-08-20T15:34
2022-08-20T15:34
2022-08-20T15:34
новости
китай
сша
нэнси пелоси
визит
кризис
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Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем", добавил дипломат.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ukraina.ru/20220813/1037629032.html
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новости, китай, сша, нэнси пелоси, визит, кризис
Новости, Китай, США, Нэнси Пелоси, визит, кризис
В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем
Американский посол в Китае Николас Бернс в интервью телеканалу CNN признался, что не считает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина
Мы не думаем, что в отношениях США и Китая будет кризис в связи с этим визитом – мирным визитом спикера палаты представителей на Тайвань.
Николас Бернс
Посол США в Китае
Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем", добавил дипломат.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.