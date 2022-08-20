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В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем

Станет ли визит Пелоси причиной разрыва отношений КНР и США?

В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем

Американский посол в Китае Николас Бернс в интервью телеканалу CNN признался, что не считает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина

2022-08-20T15:34

2022-08-20T15:34

2022-08-20T15:34

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китай

сша

нэнси пелоси

визит

кризис

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Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем", добавил дипломат.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ukraina.ru/20220813/1037629032.html

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новости, китай, сша, нэнси пелоси, визит, кризис