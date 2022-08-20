ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ
14:34 20.08.2022 (обновлено: 14:53 20.08.2022)
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкАэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации
По данным Минобороны РФ, опубликованным 20 августа, за минувшие сутки ударом российской авиации по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков
"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников", — уточнили в ведомстве.
В Министерстве также сообщили, что оперативно-тактическая авиация ВКС в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области Украины ударила по расположению 110-й бригады теробороны ВСУ. Потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 ранены.
Еще как минимум 200 человек уничтожены при ударах высокоточными ракетами по районам сосредоточения личного состава 3-го и 12-го батальонов воздушно-десантной бригады украинской армии вблизи населенных пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР.
Российская спецоперация на Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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