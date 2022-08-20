ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.