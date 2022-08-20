ВКС России позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом
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ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ
ВКС России позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом
ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ
По данным Минобороны РФ, опубликованным 20 августа, за минувшие сутки ударом российской авиации по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков
2022-08-20T14:34
2022-08-20T14:53
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В Министерстве также сообщили, что оперативно-тактическая авиация ВКС в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области Украины ударила по расположению 110-й бригады теробороны ВСУ. Потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 ранены.Еще как минимум 200 человек уничтожены при ударах высокоточными ракетами по районам сосредоточения личного состава 3-го и 12-го батальонов воздушно-десантной бригады украинской армии вблизи населенных пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР.
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Новости, ВКС, Россия, Кракен, Харьков, США

ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ

14:34 20.08.2022 (обновлено: 14:53 20.08.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкАэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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По данным Минобороны РФ, опубликованным 20 августа, за минувшие сутки ударом российской авиации по позициям националистического формирования "Кракен" под Харьковом, убиты более 100 боевиков
"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников", — уточнили в ведомстве.
В Министерстве также сообщили, что оперативно-тактическая авиация ВКС в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области Украины ударила по расположению 110-й бригады теробороны ВСУ. Потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 ранены.
Еще как минимум 200 человек уничтожены при ударах высокоточными ракетами по районам сосредоточения личного состава 3-го и 12-го батальонов воздушно-десантной бригады украинской армии вблизи населенных пунктов Звановка и Парасковиевка в ДНР.
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 08:15
"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее ДонбассаБудущее Донбасса как региона и его жителей – туманно, потому что он разрушен, и он уже не будет таким, как был раньше, а восстановление этой территории – дело многих лет, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
 
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15:34В США не считают Пелоси веской причиной для кризиса в отношениях в Китаем
14:34ВКС России разбили позицию нацформирования "Кракен" под Харьковом - Минобороны РФ
13:29За сутки уничтожено более 15 украинских военных - народная милиция ДНР
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