https://ukraina.ru/20220820/1037902358.html
За сутки уничтожено более 15 украинских военных - народная милиция ДНР
В ДНР назвали число уничтоженных за сутки ВСУ-шников
За сутки уничтожено более 15 украинских военных - народная милиция ДНР
По сообщению пресс-службы Народной милиции ДНР, которое было опубликовано в телеграм-канале 20 августа, за сутки украинские войска потеряли более 15 человек и две РСЗО "Град"
2022-08-20T13:29
2022-08-20T13:29
2022-08-20T13:29
новости
днр
народная милиция лднр
рсзо 9к51 "град"
уничтожение
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Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника.Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что в ходе спецоперации российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС.
https://ukraina.ru/20220818/1037831143.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, днр, народная милиция лднр, рсзо 9к51 "град", уничтожение
Новости, ДНР, Народная милиция ЛДНР, РСЗО 9К51 "Град", уничтожение
За сутки уничтожено более 15 украинских военных - народная милиция ДНР
По сообщению пресс-службы Народной милиции ДНР, которое было опубликовано в телеграм-канале 20 августа, за сутки украинские войска потеряли более 15 человек и две РСЗО "Град"
Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника.
"Две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц бронетанковой и автомобильной техники. Потери среди личного состава противника составили более 15 националистов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что в ходе спецоперации российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС.