https://ukraina.ru/20220820/1037902358.html

За сутки уничтожено более 15 украинских военных - народная милиция ДНР

В ДНР назвали число уничтоженных за сутки ВСУ-шников

За сутки уничтожено более 15 украинских военных - народная милиция ДНР

По сообщению пресс-службы Народной милиции ДНР, которое было опубликовано в телеграм-канале 20 августа, за сутки украинские войска потеряли более 15 человек и две РСЗО "Град"

2022-08-20T13:29

2022-08-20T13:29

2022-08-20T13:29

новости

днр

народная милиция лднр

рсзо 9к51 "град"

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654023_0:201:3143:1969_1920x0_80_0_0_707d285b0eb16e44706674232f9b9aef.jpg.webp

Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника.Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что в ходе спецоперации российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС.

https://ukraina.ru/20220818/1037831143.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, народная милиция лднр, рсзо 9к51 "град", уничтожение