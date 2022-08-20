Видео: что Киев готовит в Крыму - мнение эксперта
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Веселовский рассказал, что Киев готовит в Крыму и призвал "заглушить" все украинские СМИ
Видео: что Киев готовит в Крыму - мнение эксперта
Веселовский рассказал, что Киев готовит в Крыму и призвал "заглушить" все украинские СМИ
Политический обозреватель Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Крыму после ряда диверсий, а также что происходит на полуострове после Украина.ру, 20.08.2022
2022-08-20T13:02
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видео
крым
обстрелы
провокация
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Политический обозреватель Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Крыму после ряда диверсий, а также что происходит на полуострове после того как российская система ПВО сбила два украинских беспилотника: 00:55 – Как крымчане и гости Крыма реагируют на диверсии на полуострове; 06:00 – Красные линии: когда мы "жахнем"? 12:12 – Ожидать ли провокаций 24 августа в день Независимости Украины? 14:00 – "Противовоздушные бои" над Крымом ночью 19 августа; 20:30 – Природные катаклизмы в Крыму: что происходит.
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видео, крым, обстрелы, провокация, видео
Видео, Крым, обстрелы, провокация

Веселовский рассказал, что Киев готовит в Крыму и призвал "заглушить" все украинские СМИ

13:02 20.08.2022
 
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Политический обозреватель Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Крыму после ряда диверсий, а также что происходит на полуострове после того как российская система ПВО сбила два украинских беспилотника:
00:55 – Как крымчане и гости Крыма реагируют на диверсии на полуострове;
06:00 – Красные линии: когда мы "жахнем"?
12:12 – Ожидать ли провокаций 24 августа в день Независимости Украины?
14:00 – "Противовоздушные бои" над Крымом ночью 19 августа;
20:30 – Природные катаклизмы в Крыму: что происходит.
 
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