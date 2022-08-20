https://ukraina.ru/20220820/1037901686.html

Веселовский рассказал, что Киев готовит в Крыму и призвал "заглушить" все украинские СМИ

Видео: что Киев готовит в Крыму - мнение эксперта

Веселовский рассказал, что Киев готовит в Крыму и призвал "заглушить" все украинские СМИ

Политический обозреватель Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Крыму после ряда диверсий, а также что происходит на полуострове после Украина.ру, 20.08.2022

2022-08-20T13:02

2022-08-20T13:02

2022-08-20T13:02

видео

крым

обстрелы

провокация

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Политический обозреватель Сергей Веселовский в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Крыму после ряда диверсий, а также что происходит на полуострове после того как российская система ПВО сбила два украинских беспилотника: 00:55 – Как крымчане и гости Крыма реагируют на диверсии на полуострове; 06:00 – Красные линии: когда мы "жахнем"? 12:12 – Ожидать ли провокаций 24 августа в день Независимости Украины? 14:00 – "Противовоздушные бои" над Крымом ночью 19 августа; 20:30 – Природные катаклизмы в Крыму: что происходит.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, крым, обстрелы, провокация, видео