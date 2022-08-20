Почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта - эксперты
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"Российский менталитет": эксперты о том, почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта
Почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта - эксперты
"Российский менталитет": эксперты о том, почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта
Угрозы не выдавать шенгенские визы не окажут ожидаемого европейскими представителями власти эффекта на россиян, таком менталитет российского общества, считают опрошенные РИА Новости эксперты
2022-08-20T13:12
2022-08-20T13:12
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санкции
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российское гражданство
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В ответ на призывы ряда западных государств запретить выдачу виз гражданам России, в Кремле заявили, что надеются на трезвость мышления ЕС в этом вопросе, предупредив, что, если решение будет принято, реакция Москвы будет крайне негативной.Доктор исторических наук Евгений Спицын считает, что причина, по которой санкции и угрозы запретить выдавать визы оказались неэффективными, заключается в том, что Европа не понимает менталитета российских граждан.По мнению эксперта, в последние годы гораздо меньшая часть россиян путешествовала по Европе, чем те, кто предпочитал ездить в Турцию или страны Восточной Азии.Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Алексей Малаховский обозначил еще две причины, по которым санкции и запреты на выдачу шенгенских виз оказались неэффективными. Первой, по его мнению, является то, что с момента развала СССР в отношениях между Россией и Европой сформировались, хотя и устойчивые, но неверные стереотипы о Москве за счет стремления части российской "бизнес-элиты" хранить свои активы на Западе и действий тех, кто преклоняется "перед всем западным".Второй причиной эксперт назвал "болевой порог" и умение противостоять трудностям, которые не сравнятся с тем, что характерно для жителей Европы.
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новости, визы, ес, санкции, россия, россияне, российское гражданство
Новости, визы, ЕС, Санкции, Россия, россияне, российское гражданство

"Российский менталитет": эксперты о том, почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта

13:12 20.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОформление паспортов с дополнительными биометрическими данными
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Угрозы не выдавать шенгенские визы не окажут ожидаемого европейскими представителями власти эффекта на россиян, таком менталитет российского общества, считают опрошенные РИА Новости эксперты
В ответ на призывы ряда западных государств запретить выдачу виз гражданам России, в Кремле заявили, что надеются на трезвость мышления ЕС в этом вопросе, предупредив, что, если решение будет принято, реакция Москвы будет крайне негативной.
Доктор исторических наук Евгений Спицын считает, что причина, по которой санкции и угрозы запретить выдавать визы оказались неэффективными, заключается в том, что Европа не понимает менталитета российских граждан.
Европа не понимает менталитета нашего народа. Чем-чем, а напугать нас отказом от туристических виз - это "мех на палочке".
Евгений Спицын
Доктор исторических наук
По мнению эксперта, в последние годы гораздо меньшая часть россиян путешествовала по Европе, чем те, кто предпочитал ездить в Турцию или страны Восточной Азии.
"Нередко те, кто путешествует по Европе, имеют там недвижимость - это небольшой процент, но тем не менее. Правда, я не думаю, что они будут счастливо там жить, потому что их будут выдавливать оттуда всеми возможными способами", - полагает Спицын.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Алексей Малаховский обозначил еще две причины, по которым санкции и запреты на выдачу шенгенских виз оказались неэффективными. Первой, по его мнению, является то, что с момента развала СССР в отношениях между Россией и Европой сформировались, хотя и устойчивые, но неверные стереотипы о Москве за счет стремления части российской "бизнес-элиты" хранить свои активы на Западе и действий тех, кто преклоняется "перед всем западным".
Информационная деятельность этих кругов велика, непропорционально их реальному размеру, поэтому у внешних игроков создается искаженное представление о состоянии умов у нас в России.
Алексей Малаховский
Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН
Второй причиной эксперт назвал "болевой порог" и умение противостоять трудностям, которые не сравнятся с тем, что характерно для жителей Европы.
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 22:52
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и КипреГреция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.
 
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