https://ukraina.ru/20220820/1037901091.html

"Российский менталитет": эксперты о том, почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта

Почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта - эксперты

"Российский менталитет": эксперты о том, почему отказ в выдаче виз не принесет эффекта

Угрозы не выдавать шенгенские визы не окажут ожидаемого европейскими представителями власти эффекта на россиян, таком менталитет российского общества, считают опрошенные РИА Новости эксперты

2022-08-20T13:12

2022-08-20T13:12

2022-08-20T13:12

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В ответ на призывы ряда западных государств запретить выдачу виз гражданам России, в Кремле заявили, что надеются на трезвость мышления ЕС в этом вопросе, предупредив, что, если решение будет принято, реакция Москвы будет крайне негативной.Доктор исторических наук Евгений Спицын считает, что причина, по которой санкции и угрозы запретить выдавать визы оказались неэффективными, заключается в том, что Европа не понимает менталитета российских граждан.По мнению эксперта, в последние годы гораздо меньшая часть россиян путешествовала по Европе, чем те, кто предпочитал ездить в Турцию или страны Восточной Азии.Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Алексей Малаховский обозначил еще две причины, по которым санкции и запреты на выдачу шенгенских виз оказались неэффективными. Первой, по его мнению, является то, что с момента развала СССР в отношениях между Россией и Европой сформировались, хотя и устойчивые, но неверные стереотипы о Москве за счет стремления части российской "бизнес-элиты" хранить свои активы на Западе и действий тех, кто преклоняется "перед всем западным".Второй причиной эксперт назвал "болевой порог" и умение противостоять трудностям, которые не сравнятся с тем, что характерно для жителей Европы.

https://ukraina.ru/20220819/1037891893.html

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новости, визы, ес, санкции, россия, россияне, российское гражданство