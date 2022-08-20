https://ukraina.ru/20220820/1037900665.html

Таких последствий санкционной политики Запад не ожидал - СМИ

В СМИ озвучили неожиданные для Запада последствия санкций

Таких последствий санкционной политики Запад не ожидал - СМИ

Санкционная политика Запада терпит крах, считает обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос. Это подтверждают экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе

2022-08-20T12:22

2022-08-20T12:22

2022-08-20T12:26

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По мнению автора публикации, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого. Российская валюта при этом также продемонстрировала крепость и не оправдывая мартовские прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль превратится в руины.Эпископос отмечает, что власти РФ успешно внедрили широкий спектр схем по "параллельному импорту", а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены российскими "преемниками".При этом "самым большим долгосрочным вызовом" для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией. Автор озвучивает в своей публикации мнения экспертов, которые считают, что для того, чтобы последствия санкций проявились в полной мере, могут потребоваться годы. Но и в этом случае нет гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России."Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей", - напоминает обозреватель.С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.

https://ukraina.ru/20220819/1037873986.html

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новости, санкции, запад, сми, последствия, экономика