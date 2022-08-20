Таких последствий санкционной политики Запад не ожидал - СМИ
12:22 20.08.2022 (обновлено: 12:26 20.08.2022)
Санкционная политика Запада терпит крах, считает обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос. Это подтверждают экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе
По мнению автора публикации, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого. Российская валюта при этом также продемонстрировала крепость и не оправдывая мартовские прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль превратится в руины.
Эпископос отмечает, что власти РФ успешно внедрили широкий спектр схем по "параллельному импорту", а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены российскими "преемниками".
При этом "самым большим долгосрочным вызовом" для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией.
И Индия, и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России <…> Доходы России от экспорта энергоносителей резко возросли после введения Западом санкций в начале этого года.
Автор озвучивает в своей публикации мнения экспертов, которые считают, что для того, чтобы последствия санкций проявились в полной мере, могут потребоваться годы. Но и в этом случае нет гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России.
"Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей", - напоминает обозреватель.
С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.
Западные санкции в отношении России
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.
Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Вчера, 14:45Эстония торопит ЕК принять восьмой пакет санкций против РФПравительство Эстонии решило обратиться к Европейской комиссии с официальным предложением принять восьмой пакет санкций в отношении России. Об этом 19 августа сообщает агентство BNS со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу