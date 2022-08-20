https://ukraina.ru/20220820/1037898509.html
"Вагнеровцы" уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом
"Вагнеровцы" уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом - 20.08.2022 Украина.ру
"Вагнеровцы" уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом
Наемники "ЧВК "Вагнер" в ДНР уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмута. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями этой расправы
2022-08-20T11:42
2022-08-20T11:42
2022-08-20T11:42
новости
репортажи
артёмовск (бахмут)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_d8b42cc328084e5d99bff612d0aece74.jpg.webp
Журналисты провели несколько дней на позициях наемников "ЧВК "Вагнер" в ДНР. По их словам, все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя.При этом, по словам другого "вагнеровца", семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших.Бахмут обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.Корреспонденты РИА Новости на передовых позициях наблюдали за ходом сражения: на позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК "Вагнер" следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".От термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах. Выпущенный "Солнцепеком" пакет ракет устраивает локальный "армагеддон" на площади в несколько футбольных полей. Бойцы ЧВК "Вагнер" корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог — цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.После огненного шторма штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" идут в атаку, а сослуживцы прикрывают их из СПГ-9.По его словам, к вечеру они продвинутся еще ближе к населенному пункту Бахмут.
https://ukraina.ru/20220814/1037636760.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f2ac2b60ab4939a06e5eed4dd654c12a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, репортажи, артёмовск (бахмут)
"Вагнеровцы" уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом
Наемники "ЧВК "Вагнер" в ДНР уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмута. Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями этой расправы
Журналисты провели несколько дней на позициях наемников "ЧВК "Вагнер" в ДНР. По их словам, все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя.
"Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают", — указывает "вагнеровец" на останки в украинской форме.
При этом, по словам другого "вагнеровца", семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших.
Бахмут обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
Корреспонденты РИА Новости на передовых позициях наблюдали за ходом сражения: на позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.
По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК "Вагнер" следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
От термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах. Выпущенный "Солнцепеком" пакет ракет устраивает локальный "армагеддон" на площади в несколько футбольных полей. Бойцы ЧВК "Вагнер" корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог — цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.
После огненного шторма штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" идут в атаку, а сослуживцы прикрывают их из СПГ-9.
"Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был "доволен", "аплодировал" нам. <...> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают", — поясняет командир разведывательного отряда ЧВК "Вагнер".
По его словам, к вечеру они продвинутся еще ближе к населенному пункту Бахмут.