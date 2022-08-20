В Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова
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"Поезд ушел": в Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова
В Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова
"Поезд ушел": в Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова
В крымском парламенте сравнили предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" по "деоккупации" полуострова с дохлым котом
2022-08-20T11:10
2022-08-20T11:12
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Как стало известно ранее, второй международный саммит "Крымской платформы" пройдет в онлайн формате 23 августа. Участвовать в нем будут представители ряда стран и международных организаций, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ничего созидательного и перспективного в История с пресловутой "Крымской платформой" нет. По его словам, у киевской власти было более двух десятков лет, чтобы вживить Крым в ткань украинского независимого государства, найти с крымчанами общий язык.Но жителям полуострова предложили лишь отказаться от своей идентичности и стать своего рода биомассой, которую они намерены были переработать в нечто украинское, добавил он. Теперь, по его словам, всё что они могут предложить крымчанам вместе со своими западными хозяевами - это террор.По его мнению, истинной целью саммита является не возвращение контроля над Крымом, а возможность получить новую финансовую помощь от Запада, спекулируя на крымской теме.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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новости, украина, крым, россия, регионы
Новости, Украина, Крым, Россия, регионы

"Поезд ушел": в Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова

11:10 20.08.2022 (обновлено: 11:12 20.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В крымском парламенте сравнили предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" по "деоккупации" полуострова с дохлым котом
Как стало известно ранее, второй международный саммит "Крымской платформы" пройдет в онлайн формате 23 августа. Участвовать в нем будут представители ряда стран и международных организаций, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ничего созидательного и перспективного в История с пресловутой "Крымской платформой" нет.
Какой смысл стоять на этой платформе, от которой крымский поезд ушел уже более восьми лет назад? Может они все ещё ощущают фантомные боли, но если бы они из своих иллюзий вернулись в реальность, хотя именно для них такое отрезвление смерти подобно, они вынуждены были бы признать, что свои шансы на освоение Крыма упустили.
Заседание президиума Совета законодателей РФ
Владимир Константинов
Глава парламента Крыма
По его словам, у киевской власти было более двух десятков лет, чтобы вживить Крым в ткань украинского независимого государства, найти с крымчанами общий язык.
Но жителям полуострова предложили лишь отказаться от своей идентичности и стать своего рода биомассой, которую они намерены были переработать в нечто украинское, добавил он. Теперь, по его словам, всё что они могут предложить крымчанам вместе со своими западными хозяевами - это террор.
По его мнению, истинной целью саммита является не возвращение контроля над Крымом, а возможность получить новую финансовую помощь от Запада, спекулируя на крымской теме.
То есть задача не "вернуть" Крым, а как можно дольше его "возвращать" — за деньги Запада. Крым идет своим путем, нам, в принципе не важно и не интересно, что они там на наш счет говорят. Тем более, они так и не поняли крымчан и уже не поймут.
Заседание президиума Совета законодателей РФ
Владимир Константинов
Глава парламента Крыма
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 08:30
Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов УкраиныСейчас Крым – главный транзитный регион для поставок на новые освобожденные территории Украины, чтобы там была налажена нормальная жизнь, сказал политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
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11:40Что в эти дни происходит в Одессе
11:10"Поезд ушел": в Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова
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