https://ukraina.ru/20220820/1037897471.html

"Поезд ушел": в Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова

В Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова

"Поезд ушел": в Крыму оценили перспективу саммита по "деоккупации" полуострова

В крымском парламенте сравнили предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" по "деоккупации" полуострова с дохлым котом

2022-08-20T11:10

2022-08-20T11:10

2022-08-20T11:12

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Как стало известно ранее, второй международный саммит "Крымской платформы" пройдет в онлайн формате 23 августа. Участвовать в нем будут представители ряда стран и международных организаций, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ничего созидательного и перспективного в История с пресловутой "Крымской платформой" нет. По его словам, у киевской власти было более двух десятков лет, чтобы вживить Крым в ткань украинского независимого государства, найти с крымчанами общий язык.Но жителям полуострова предложили лишь отказаться от своей идентичности и стать своего рода биомассой, которую они намерены были переработать в нечто украинское, добавил он. Теперь, по его словам, всё что они могут предложить крымчанам вместе со своими западными хозяевами - это террор.По его мнению, истинной целью саммита является не возвращение контроля над Крымом, а возможность получить новую финансовую помощь от Запада, спекулируя на крымской теме.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ukraina.ru/20220819/1037801998.html

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