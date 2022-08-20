https://ukraina.ru/20220820/1037896852.html

"Танцующий боксёр". Александр Усик снова на ринге, но в новом амплуа

"Танцующий боксёр". Александр Усик снова на ринге, но в новом амплуа - 20.08.2022 Украина.ру

"Танцующий боксёр". Александр Усик снова на ринге, но в новом амплуа

Украина.ру, 20.08.2022

2022-08-20T12:30

2022-08-20T12:30

2022-08-20T12:30

эксклюзив

украина

усик

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Украинский боксёр, чемпион мира Александр Усик не только переобулся, но и переоделся. Во всех смыслах. И иносказательно - резко поменял свою прежнюю условно "пророссийскую" позицию. И в реальности тоже, появился в неожиданном, театральном и несколько сумбурном наряде, в новом якобы "патриотичном" обличье.Усик пришёл на пресс-конференцию перед матчем-реваншем с английским боксером Энтони Джошуа в театральном костюме "украинского казака 17 века". И спел песню "Ой у лузи червона калина", которую считают "гимном сечовых стрельцов" Галичины, гимном УПА*. А сегодня пытаются представить "народным патриотическим" гимном Украины. Что не так, но об этом позже. Сам матч состоится в субботу, 20 августа.Карикатурный козак перед западным болельщикомКостюм Усика выглядел довольно странно. Может быть, некоторые казаки 17 столетия так и могли одеваться, ведь формы одежды у простых козаков не было. Что добыл в походе, то и надел.Но всё-таки карикатурный облик, в котором предстал перед зрителями Усик, был уж слишком странным.Другое дело, что этот карикатурный образ зачем-то вбивается в сознание и подсознание граждан. Чуб, шаровары, вышиванка. Поёт, танцует.Зачем нужен этот образ недалёкого простака с чубом и песнями под видом "украинского хлопца"?Во-первых, он очень импонирует западным партнёрам. Хозяевам смешно: смотри, какой прикольный костюмчик у этих папуасов. А танцы?? Ну, лучше, чем в цирке. И сразу можно ощутить своё превосходство над "древней украинской нацией". Это какая-то другая цивилизация строила атомные станции, самолёты и занималась кибернетикой. Она исчезла, ее больше нет. Остались "протоукры" - вот эти, танцуют, поют и выстригают чубы.А во-вторых, если озаботиться и найти настоящие образцы одежды и настоящие песни, то окажется, что вся история Малороссии и Новороссии выглядит тоже совершенно по другому. А не так, как написано в современных учебниках "История Украины" за 7 класс.Но факт остаётся фактом. Александр Усик вырядился как карикатура на украинца и пошёл петь перед матчем.Напоминаю: он - боксёр.Гетманы, полковникиНо всё-таки посмотрим, как на самом деле одевались знатные казаки в 17-18 веках.Те, кто был небогат, одевались кто во что горазд. Могли и чуть ли не голыми скакать на лошадях (и тому есть немало свидетельств).Старши́на же, казачье начальство, одевалась прилично, пристойно, по польской или русской моде своего времени.Никто из старши́ны не носил вышитых рубах и шароваров. Вот прекрасный портрет кисти Владимира Боровиковского, на котором изображён бунчуковый товарищ Полтавского полка Павел Руденко. Да, немного странно видеть галстук-бабочку, кафтан с красным атласным подбоем, шапку из овчины, татарский парчовый шитый пояс - и всё это на одном человеке. Ещё и с тростью в руке.Похоже на то, что бунчуковый товарищ, а потом и полковник Руденко для портрета в 1778 году "надел всё лучшее сразу". Но всё-таки чинно, благородно, без вышитых рубах, без шароваров, "широких, как море". В полтавском обществе в 1778 году его наряд, без сомнения, вызывал завистливое восхищение.Или вот гетман Павел Полуботко, изображён на иконе (внизу справа). Благородная стрижка "под горшок", знатные одежды. Богатая накидка, отороченная каким-то мехом.Или пирятинская икона с лубенским полковником Леонтием Свечкой (слева внизу). Скромно, сдержанно. Полковник, возможно, имеет в стрижке элемент "оселедец", но художник явно не привлекает к этому внимания. Красивейший красный кафтан благородно облегает фигуру полковника."Подаю сигнал!"Но всё-таки, может быть, Усик оделся как скромный рядовой козак? Да, они одевались кто во что горазд, и теоретически могли выглядеть как Усик. Но... нет. Всё-таки и рядовой козак выглядел не так эклектично и странно.Это какой-то театральный персонаж, не имеющий никакого отношения ни к 17 веку, ни к казачьему войску, ни к истории Малороссии. Одежда эта взята из театральных постановок, из костюмерных, по случаю. Взята где-то за рубежом. В Украине хватает специалистов по аутентичным одеждам.Но цели у "костюмированного" появления Усика другие. Не надеть исторический костюм своих родных мест. А показать украинским "патриотам" и их зарубежным руководителям - "я свой". Это сигнал.Но как и сам странный наряд, так и странное поведение Усика своих целей не достигнут. Сигнал не примут. Или точнее, сигнал примут. Александра Усика не примут.Александр Усик, уроженец Симферополя, раньше всегда выступавший "за русский язык", теперь, в 2022 году, записался в тероборону Киева и вот - поёт в вышиванке про калину.Зачем он это делает? Он никогда не будет "своим" для псевдопатриотов Украины, которые не простят ему его предыдущей позиции. Он перестанет (уже перестал) быть близким для тех, кто видел в нем разумного человека, который не боится отстаивать на Украине свою точку зрения.Кто-то из комментаторов написал: "Александр, подмигните, если вас взяли в заложники!"В каком-то смысле - да, это так, Усик - заложник.Заложник больших денегАлександр Усик - это серьезный коммерческий проект, в который вложены огромные деньги. Он заложник системы сегодняшнего "большого спорта", в котором настоящего спортивного духа давно уже нет.И он, конечно же, наденет то, что ему скажут надеть.Наверное, есть и какие-то личные предпочтения. Усик просто любит это делать - переодеваться, петь, танцевать. Его соперник Джошуа приходит в обычной спортивной куртке и спокойно даёт интервью. Усик же всё время устраивает шоу.В прошлый раз Александр пришёл на бой с Джошуа в костюме Джокера. Потом надел маску космонавта, выходя на ринг. Потом торжественно послал эту маску космонавта Илону Маску.Белиберда какая-то. Капустник в средней школе.Это бесконечное далеко не высокоинтеллектуальное шоу Усику нравится.Но зрителям точно нравится далеко не всё, что исполняет Усик.После пения "Калины" пользователи написали в соцсетях скептическое: "танцует он лучше".Главное, конечно, что Усик дерётся на ринге лучше. А как уж он поёт и танцует - это личное дело самого Александра Усика, его менеджеров и организаторов этого шоу.Коммерческий проект "Александр Усик" должен приносить деньги. Можно хоть голым прийти, лишь бы шоу приносило прибыль.Не все спортсмены этому подчиняются. Далеко не все. Усик подчиняется. И он не одинок в этом мире шоу-бизнеса, в который превратился современный бокс и вообще весь современный спорт.Что говорить, если даже знаменитый Майк Тайсон позировал костюме пчёлки для рекламы своего нового фильма. И ничего. Собирает миллионы лайков.Я честно говоря, не могу представить себе выдающихся спортсменов прошлого в костюме пчелы. Можно представить в виде полосатой пчёлки Мохаммеда Али? Или Константина Цзю?Вообще-то и Майка Тайсона трудно было представить. Картинка из серии: "дайте мне всё это развидеть".Кстати, не только костюм Усика собран "по кусочкам" из костюмерных разных театров. Так же точно, из кусочков, была создана "Песня про калину".Украденная "Калина"В оригинале эта народная песня называется "Розлилися крути бережечки", впервые была опубликована в сборнике "Исторические песни малорусского народа. Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком", под редакцией Михаила Драгоманова, в Киеве в 1875 году.А уже потом в песню в разные годы добавляли различные авторы свои куплеты, соединяли музыку, сочиняли римейки. Так что сегодняшний гибрид имеет мало общего с той народной песней, в которой говорилось о борьбе с поляками.Но песню, сочинённую современными авторами, упорно проталкивают как "народную". В крайнем случае, автором представляют Степана Чарнецкого, который использовал старую народную песню для театра в 1914 году. Чарнецкий же только убрал присказки "гей - гей" и сократил песню до одного куплета.Потом песня "про бережечки", действительно народная, претерпела множество изменений - и слов, и мелодии. Сегодня это совершенно не та песня, которую пели казаки Хмельницкого. Это современный, 20 и 21 века сочинения, "гимн УПА*". У него есть свои авторы.Понятно, почему проталкивается словечко "народная песня". Якобы народ, сам, из глубины веков, поднимает свой голос... Нет, это не так. Голос поднимают современные авторы - переписчики.Но Усику всё это, конечно, безразлично. Его менеджеры довольны. Мерч с его именем и изображением продается. Букмекеры делают ставки.А что касается театральной постановки в костюме непонятно кого - ну мало ли в каких костюмах приходится выступать. Всё же лучше, чем Майк Тайсон - пчёлка. Или хуже?Что скажут, то и наденет. И споёт, и станцует. Пчелой, козаком, в скафандре, ихтиандром.Украина уже имеет одного боксёра - мэра столицы. Златоуста Виталия Кличко. Тот сумел переодеться и переобуться значительно лучше.Усику надо серьёзнее готовиться, тщательнее выбирать костюмы. Петь? Лучше не надо петь. Танцевать можно. И честно говоря, лучше просто молча танцевать. Иначе легко можно превратится из "танцующего боксёра" в "боксирующего клоуна". Или просто в клоуна. Хотя и это место в Украине уже занято.

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2022

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, усик