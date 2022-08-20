https://ukraina.ru/20220820/1037896527.html

Что в эти дни происходит в Одессе

Что в эти дни происходит в Одессе - 20.08.2022 Украина.ру

Что в эти дни происходит в Одессе

ООН контролирует вывоз продовольствия в интересах западных корпораций, уход губернатора-нациста, Киев продавливает снос памятника Екатерине

2022-08-20T11:40

2022-08-20T11:40

2022-08-20T11:40

спецоперация

эксклюзив

одесса

украина

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Одесса была в последнее время насыщена разнообразными событиями: продовольствие активно вывозится при посредничестве международных структур, в области может смениться руководство, а киевские чиновники продолжают агрессивно продавливать дерусификацию города, невзирая на мнение местных жителейСерый и будничный визит генсека ООНВ Одессу прибыл с визитом генсек ООН Антонио Гуттериш, на что местными СМИ делался особый акцент – ведь "впервые в истории города" там оказалось лицо такого ранга. Конечно, значимость ООН в международных событиях серьезно уменьшилась, однако номинально генсек является далеко не последним человеком на планете. Однако, несмотря на весь пафос, визит не отметился чем-то знаковым.Гуттериш первым делом отправился в порт, где ему продемонстрировали загрузку балкера Kubrosli-Y, который должен вывезти 10 тысяч тонн пшеницы – инспекция "зерновой сделки" являлась одной из заявленных целей. В порту он дал небольшой брифинг."Открытие зернового коридора — это важнейший шаг не только для Украины, но и для тех стран, которые зависят от ее урожая. Мировая общественность должна обеспечить полный глобальный доступ к продовольствию, которое экспортирует Украина… Доставка большего количества продовольствия для Украины необходима, чтобы стабилизировать торговые рынки и снизить цены. И мы понимаем, что Одесса — это наглядная часть этого решения", - заметил Гуттериш.По сути, генсек сейчас является, наряду с турецким лидером Эрдоганом, всего лишь "смотрящими" от Запада за вывозом украинского продовольствия, которым фактически расплачиваются за поставки оружия. В его интересах обеспечить процесс так, чтобы он шел бесперебойно, а прибыль западных корпораций, наживающихся на нем, росли. Ведь, совершенно ясно, что "голод в странах третьего мира" являлся лишь удобной ширмой. На деле то же зерно почему-то не следует в голодающие страны Африки, более того, есть прецеденты отказа от него, как было в случае с Ливией.По планам Киева из портов Одесской области собираются экспортировать 3 млн. тонн зерна, что в мировом масштабе не так уж и много. Вывоз разных видов продтоваров (в частности, кукурузы и подсолнечного масла) также проходит через границу с Румынией. Ежедневно по ту сторону границы с Украиной фиксируется проезд многих фур. При этом есть обоснованное мнение, что подобный масштабный вывоз не может не сказаться на ухудшении доступности продовольствия для украинских граждан. Как минимум произойдет серьезное повышение цен и дефицит, а как максимум – голод.Возвращаясь к Гутерришу, одесский вояж оказался будничным, поскольку никто из высокопоставленных украинских чиновников на встречу с ним не прибыл. Встречал его лишь замглавы администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов – даже министра какого-то не выделили. А мэр Геннадий Труханов провел экскурсию по центру города, показав знаменитый оперный театр. При этом он обошел стороной памятник Екатерине Второй и подвел к генсеку пару молодоженов для памятных фото.Губернатора-националиста Марченко могут убрать, но легче не станетТем временем, в политической жизни города вырисовываются определенные перемены. Губернатор-националист Максим Марченко, который возглавляет областную военную администрацию, похоже, покинет место своей работы. Как сообщают местные издания его сделают бригадным генералом и начальником штаба одной из структур Вооруженных сил Украины. Согласно инсайдерским данным из околополитических кругов города, кандидатами на его замену могут стать уже дважды занимавший эту должность Сергей Гриневецкий, входящий в партию Труханова "Доверяй делам" или глава Одесского облсовета, "Слуга народа" Георгий Диденко. Впрочем, в последний момент, конечно, могут прислать и некую другую кандидатуру из Киева, поскольку у Зеленского не слишком-то склонны доверять местным элитам. Впрочем, назначение Гриневецкого или Диденко будет означать, что местные все же берут определенный реванш у приезжих. В первую очередь, "на коне", окажется теневой хозяин региона, табачный олигарх Борис Кауфман, чьи позиции были ослаблены с началом российской спецоперации в Украине.Марченко для Одессы – чужак и с местными элитами он конфликтовал. С его методами управления и видением обороны города были не согласны многие, хотя высказываться против него открыто по причине боязни репрессий не могли. Впрочем, кулуарная борьба не прекращалась: Марченко попытался изобразить локального "диктатора", поставив местный бизнес "по стойке смирно", переподчинив себе финансовые потоки. Вступив в неформальный альянс с бизнесменом Аднаном Киваном он уже вынашивал планы по смещению мэра Геннадия Труханова (лоббируя вопрос в Офисе президента), чей "патриотизм" майданно-националистические силы считают недостаточным, несмотря на многочисленные реверансы с его стороны. Но, похоже, сбыться им не суждено, и градоначальник пока может выдохнуть. Вот только надолго ли?Марченко запомнился тем, что при нем город готовили к обороне по мариупольскому сценарию, предусматривавшему укрывательство ВСУ в объектах гражданской инфраструктуры – то есть, попросту за спинами мирных жителей. Тероборону по его указу размещали прямо в оперном театре, а танки стояли прямо возле памятника Ришелье. Кроме того, чиновник в свое время отдал приказ о минировании Хаджибейской дамбы и ее подрыве в случае продвижения ВС РФ к Одессе. Хотя это угрожает затоплением Пересыпи и лишением крова тысяч одесситов, но кого такие мелочи волнуют, ведь в борьбе с "агрессором", что называется, за одесской ценой в Киеве не постоят. Кроме того, с подачи экс-айдаровца в Одесской области усилили шпиономанию, и репрессии в отношении оппонентов действующей политики. Управление строилось на страхе и поощрении доносительства на своих "неблагонадежных" соседей и знакомых.Но, несмотря на то, что одиозную фигуру действующего губернатора уберут, облегчения для города-героя не предвидится ввиду неизменности общего положения в стране. Пока нынешний киевский режим у власти, хорошего ждать не приходится, а стать прифронтовой Одесса может в любой момент.Киев и националисты продавливают дерусификацию, Труханов им ограниченно подыгрываетПродолжается политика дерусификации, уничтожения культурно-исторического наследия. Сейчас объявлен проект на переустройство площади у оперного театра, откуда должны убрать стелу героев СССР. Конкурс объявлен на январь следующего года, но, возможно, его не успеют довести до логического завершения. Аппетиты националистических организаций постоянно растут. Так, "Объединение добровольцев Одесчины", "Центр муниципальных инициатив" и "Зеленый лист", состоящие из ярых "майдановцев" потребовали убрать памятники Александру Пушкину, Льву Толстому и Максиму Горькому с формулировкой "за активное участие в реализации и пропаганде имперской тоталитарной политики".А вот центральная власть хочет дожать местную касательно сноса памятника Екатерине Второй (или отцам-основателям). За такое решение вопроса высказался министр культуры Ткаченко."О памятнике Екатерине II у меня очевидно мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие", - сказал он.Как мы неоднократно писали, мэр Труханов пытался усидеть на двух стульях: с одной стороны – угодив Офису президента и националистам путем переименования улиц, сноса определенных памятников (даже монумента Суворову, построенному за его же деньги в 2012 г), осуждения РФ, с другой – несколько притормаживая реализацию антирусской гуманитарной политики, стремясь сберечь памятник ЕкатеринеВероятнее всего, процесс доведут до логического конца, а потом примутся и за памятники героям Великой Отечественной войны. Русофобский каток был запущен не для того, чтобы его так просто останавливать.Одесситы находят отраду в походах на море, несмотря на минную опасностьВ остальном, по большому счету, тенденции в Одессе без изменений. Трагический инцидент имел место в курортном поселке Затока, где недавно трое отдыхающих подорвались на украинских минах. Однако людей это не останавливает – в походах на пляж, вдоль набережных у моря как одесситы, так и наводнившие город приезжие ВСУшники видят способ расслабиться, спастись от летнего зноя."По одесской набережной гуляют люди, входы на пирсы закрыты бело-красными лентами. На самом краю пирса на складном стульчике сидит рыбак и ловит рыбу. Мимо прошел скучающий патруль автоматчиков, глянул и почесал дальше. С приходом войны оказалось, что рыбаки не люди, а блаженные. Их никто никогда не гоняет. Уже после ухода патруля специально подошел к пирсу, сел на корточки и долго рассматривал рыбака через красно-белые ограждающие ленты. И пришел к выводу, что этот рыбак, сидящий за лентами на краю пирса в метре от самого Черного моря на свете, для меня и есть символ нынешней Одессы. Ближе к сумеркам на плиты Ланжерона приходят парочки. Все аккуратно пролезают под ограждающими лентами, но стараются не рвать их, все-таки есть правила приличия. Вешали же какие-то люди цветные полоски, старались, зачем чужой труд ломать? Поэтому просто проходят аккуратно и садятся на плитах или скамеечках. Одинокие молча смотрят в море, парочки почти все с бутылками от вина до рома и о чем-то тихо говорят. Никто не кричит, уличный музыкант с гитарой дальше за лентами.Раз в полчаса из сумерек выныривает патруль с автоматами, тоже аккуратно подлезает под ленты, стараясь их не порвать, и вежливо просит отойти подальше от моря. Никто не спорит, после ухода парней в камуфляже некоторые возвращаются обратно на плиты. У хотдогового ларька - очередь в человек 10-20 и в десять вечера, как в Ялте в довоенные годы на набережной. Стоять смысла нет, и мы идем в темноте на край Ланжерона. Сам дельфинарий и площадка с фонтанами у него в почти полной темноте, подсветка отключена. Горят несколько ресторанчиков, после чего вновь ныряем в темноту. Мимо проезжают велосипедисты, чертыхаясь и пытаясь не сломать ногу проходят парочки. Видно, что неместные. За много лет прогулок тут под звездами и в любом состоянии алкогольного опьянения помнишь с точностью до полуметра, где какая ступенька и где ты три года назад рухнул в темноте, едва не сломал лодыжку и долго душнил и матерился. Мы доходим до Отрады и находим там работающий ларек без очереди и с дешевым холодным кофе, молочным коктейлем и почему-то пельменями. Хотя кому тут нужны пельмени в августе в темноте за полтора часа до комендантского? Устраиваемся на лавочке и наблюдаем. Пляж порос травой и в темноте на него спускаются двое с автоматами и исчезают на минут пять. "Купаются по нычке в служебное время, значит местные", прикидываю я и из любопытства иду посмотреть. Нет, ошибся. Не местные. Не купаются, а выводят на песок пойманного в воде особо опасного русского диверсанта. Тот в шортах и резиновых тапочках, весьма пьян и весел и, размахивая "сиськой" пива, орет - "Доброго вэчора! Ми з Украйины!"", - описывает ситуацию местный журналист Максим Войтенко.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, одесса, украина