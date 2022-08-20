https://ukraina.ru/20220820/1037896178.html

Российские следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ

Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ

Российские следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ

Следователи осматривают частный сектор в Кировском районе Донецка после того, как ВСУ обстреляли эту территорию, сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства

2022-08-20T10:22

2022-08-20T10:22

2022-08-20T10:22

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Как стало известно, должностные лица 68 отдельной егерской бригады украинских силовиков отдали приказ обстрелять Кировский район Донецка из артиллерийского вооружения калибром 122 миллиметра.По данному факту в отношении военнослужащих 68 отдельной егерской бригады ВСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ.

https://ukraina.ru/20220819/1037863481.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донецк, обстрелы, ск рф, всу