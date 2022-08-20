https://ukraina.ru/20220820/1037896178.html
Российские следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ
Российские следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ
Следователи осматривают частный сектор в Кировском районе Донецка после того, как ВСУ обстреляли эту территорию, сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства
2022-08-20T10:22
2022-08-20T10:22
2022-08-20T10:22
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Как стало известно, должностные лица 68 отдельной егерской бригады украинских силовиков отдали приказ обстрелять Кировский район Донецка из артиллерийского вооружения калибром 122 миллиметра.По данному факту в отношении военнослужащих 68 отдельной егерской бригады ВСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ.
https://ukraina.ru/20220819/1037863481.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, обстрелы, ск рф, всу
Новости, Донецк, обстрелы, СК РФ, ВСУ
Российские следователи осматривают дома в Донецке после обстрела ВСУ
Следователи осматривают частный сектор в Кировском районе Донецка после того, как ВСУ обстреляли эту территорию, сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства
"Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр частного сектора по улице Адыгейской в Кировском районе Донецка, подвергнувшегося обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Как стало известно, должностные лица 68 отдельной егерской бригады украинских силовиков отдали приказ обстрелять Кировский район Донецка из артиллерийского вооружения калибром 122 миллиметра.
По данному факту в отношении военнослужащих 68 отдельной егерской бригады ВСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ.