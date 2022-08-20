https://ukraina.ru/20220820/1037863885.html

Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС

Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС - 20.08.2022 Украина.ру

Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС

Если произойдет катастрофа на ЗАЭС, то максимум радиус загрязнения может затронуть Энергодар, а также по Днепру пойти в Черное море в сторону Польши, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру

2022-08-20T07:15

2022-08-20T07:15

2022-08-20T07:15

запорожская аэс

обстрелы

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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его мнению, в воду могут попасть опасные элементы в малых концентрациях, "это не сильно опасно, но неприятно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Ранее депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что обстрелы ЗАЭС могут продолжаться до освобождения Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20220819/1037863481.html

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запорожская аэс, обстрелы, всу, катастрофа, экологическая катастрофа, новости, днепр, польша