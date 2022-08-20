https://ukraina.ru/20220820/1037863885.html
Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС - 20.08.2022 Украина.ру
Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
Если произойдет катастрофа на ЗАЭС, то максимум радиус загрязнения может затронуть Энергодар, а также по Днепру пойти в Черное море в сторону Польши, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру
2022-08-20T07:15
2022-08-20T07:15
2022-08-20T07:15
запорожская аэс
обстрелы
всу
катастрофа
экологическая катастрофа
новости
днепр
польша
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.По его мнению, в воду могут попасть опасные элементы в малых концентрациях, "это не сильно опасно, но неприятно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Ранее депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что обстрелы ЗАЭС могут продолжаться до освобождения Днепропетровской области.
https://ukraina.ru/20220819/1037863481.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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запорожская аэс, обстрелы, всу, катастрофа, экологическая катастрофа, новости, днепр, польша
Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ, катастрофа, экологическая катастрофа, Новости, Днепр, Польша
Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
Если произойдет катастрофа на ЗАЭС, то максимум радиус загрязнения может затронуть Энергодар, а также по Днепру пойти в Черное море в сторону Польши, сказал специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров в интервью Украина.ру
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
17 августа они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Максимум, может, соседний город затронет. Там есть водохранилище, это же Днепр, на самом деле. Теоретически, может быть, что-то и в Черное море вынесено, тоже не хорошо. Я видел карту, Конашенков показывал, что всё пойдет в сторону Польши, наверно такие расчеты у армии есть, не берусь говорить о радиусе.
Александр Уваров
специалист по атомной энергетике, Директор АНО "Атоминфо-Центр"
По его мнению, в воду могут попасть опасные элементы в малых концентрациях, "это не сильно опасно, но неприятно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Ранее депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что обстрелы ЗАЭС могут продолжаться до освобождения Днепропетровской области.