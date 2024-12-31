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"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк
"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк - 31.12.2024 Украина.ру
"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк
Ствольная артиллерия ВСУ уже не достает до Донецка, поэтому можно ожидать, что в ближайшее время в этот город начнут возвращаться его жители. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
2024-12-31T05:00
2024-12-31T05:00
2024-12-31T05:00
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донецк
горловка
россия
татьяна монтян
днр
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"Поскольку ствольная артиллерия до Донецка уже не добивает, жизнь стала получше и народ в город потихоньку возвращается. Кое-где уже возникают пробки", - сказала она.По словам Монтян, более массового возвращения людей можно ожидать уже весной. Донецк снова станет многолюдным, добавила она. Тем временем, отметила Монтян, продолжаются обстрелы Горловки, куда в связи с боями за Торецк регулярно прилетают украинские снаряды. Ситуация изменится тогда, когда российская армия возьмет Торецк под контроль, подчеркнула адвокат. О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, горловка, россия, татьяна монтян, днр
Новости, Донецк, Горловка, Россия, Татьяна Монтян, ДНР
"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк
Ствольная артиллерия ВСУ уже не достает до Донецка, поэтому можно ожидать, что в ближайшее время в этот город начнут возвращаться его жители. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
"Поскольку ствольная артиллерия до Донецка уже не добивает, жизнь стала получше и народ в город потихоньку возвращается. Кое-где уже возникают пробки", - сказала она.
По словам Монтян, более массового возвращения людей можно ожидать уже весной. Донецк снова станет многолюдным, добавила она.
Тем временем, отметила Монтян, продолжаются обстрелы Горловки, куда в связи с боями за Торецк регулярно прилетают украинские снаряды. Ситуация изменится тогда, когда российская армия возьмет Торецк под контроль, подчеркнула адвокат.