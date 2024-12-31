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"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк

"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк - 31.12.2024 Украина.ру

"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк

Ствольная артиллерия ВСУ уже не достает до Донецка, поэтому можно ожидать, что в ближайшее время в этот город начнут возвращаться его жители. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян

2024-12-31T05:00

2024-12-31T05:00

2024-12-31T05:00

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горловка

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татьяна монтян

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"Поскольку ствольная артиллерия до Донецка уже не добивает, жизнь стала получше и народ в город потихоньку возвращается. Кое-где уже возникают пробки", - сказала она.По словам Монтян, более массового возвращения людей можно ожидать уже весной. Донецк снова станет многолюдным, добавила она. Тем временем, отметила Монтян, продолжаются обстрелы Горловки, куда в связи с боями за Торецк регулярно прилетают украинские снаряды. Ситуация изменится тогда, когда российская армия возьмет Торецк под контроль, подчеркнула адвокат. О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.

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новости, донецк, горловка, россия, татьяна монтян, днр