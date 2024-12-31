"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк - 31.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241231/1059930800.html
"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк
"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк - 31.12.2024 Украина.ру
"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк
Ствольная артиллерия ВСУ уже не достает до Донецка, поэтому можно ожидать, что в ближайшее время в этот город начнут возвращаться его жители. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
2024-12-31T05:00
2024-12-31T05:00
новости
донецк
горловка
россия
татьяна монтян
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053321781_0:18:801:468_1920x0_80_0_0_26dc1554638c2e9319ba7d16ca7a5cc8.jpg
"Поскольку ствольная артиллерия до Донецка уже не добивает, жизнь стала получше и народ в город потихоньку возвращается. Кое-где уже возникают пробки", - сказала она.По словам Монтян, более массового возвращения людей можно ожидать уже весной. Донецк снова станет многолюдным, добавила она. Тем временем, отметила Монтян, продолжаются обстрелы Горловки, куда в связи с боями за Торецк регулярно прилетают украинские снаряды. Ситуация изменится тогда, когда российская армия возьмет Торецк под контроль, подчеркнула адвокат. О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
донецк
горловка
россия
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053321781_0:0:625:468_1920x0_80_0_0_f79e211cef8cb057c24951e981b4a781.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, горловка, россия, татьяна монтян, днр
Новости, Донецк, Горловка, Россия, Татьяна Монтян, ДНР

"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк

05:00 31.12.2024
 
© Telegram
© Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Ствольная артиллерия ВСУ уже не достает до Донецка, поэтому можно ожидать, что в ближайшее время в этот город начнут возвращаться его жители. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
"Поскольку ствольная артиллерия до Донецка уже не добивает, жизнь стала получше и народ в город потихоньку возвращается. Кое-где уже возникают пробки", - сказала она.
По словам Монтян, более массового возвращения людей можно ожидать уже весной. Донецк снова станет многолюдным, добавила она.
Тем временем, отметила Монтян, продолжаются обстрелы Горловки, куда в связи с боями за Торецк регулярно прилетают украинские снаряды. Ситуация изменится тогда, когда российская армия возьмет Торецк под контроль, подчеркнула адвокат.
О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
 
НовостиДонецкГорловкаРоссияТатьяна МонтянДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Снова станет многолюдным": Монтян о том, когда население начнет возвращаться в Донецк
04:47Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины
04:44Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского
04:30Подполковник ВС США назвал профит НАТО от участия наемников в СВО
04:15"Максимально легкая цель": Монтян о том, почему Украина убила генерала Кириллова
04:00"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков
03:31Как Варшава "под ёлочку" поссорилась с Будапештом и Ватиканом
20:09"Их мечта - убивать русских". "Мы уже в войне и хуже не будет". 2024 год в цитатах экспертов
18:39К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
18:05"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУ
17:40Ольга Ярмак: Политическое иждивенчество, несвобода и страх разрушают украинское общество
17:29Заход со стороны Глухова: Ермаков рассказал, могут ли ВСУ ударить на стыке Курской и Брянской областей
17:00"Мясо" везут именно туда: военкор о том, почему ВСУ нацелены на Курскую область и Брянское приграничье
16:30Обошли Нескучное и Времевку: Ермаков о том, как ВС РФ взяли в оперативное окружение Великую Новоселку
16:00"Где вы, рыцари?" – запрещёнка от Леонида Быкова
15:45Как Россия разгромит группировку ВСУ под Запорожьем и кто поможет русской пехоте - Ермаков
15:26Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов
14:15Польша построит дорогу к границе с Россией для оперативной переброски военных — FT
14:12Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
13:44Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Лента новостейМолния