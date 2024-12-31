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Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины

Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины - 31.12.2024 Украина.ру

Польша в 2024 году. Преследования оппозиции и спад поддержки Украины

Деятельностью Дональда Туска в 2024 году недовольны как преследуемые им оппозиционеры, так и сторонники самого премьера, – который, по их мнению, недостаточно жёстко мстит предшественникам.

2024-12-31T04:47

2024-12-31T04:47

2024-12-31T04:47

эксклюзив

польша

украина

киев

анджей дуда

конрад рэнкас

матеуш моравецкий

сейм

мид

парламентская ассамблея совета европы

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Премьер против президента и оппозицииПротивостояние леволиберального правительства Польши во главе с Дональдом Туском и президента страны Анджея Дуды, выдвиженца ныне оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), началось ещё в декабре минувшего года, и красной нитью прошло через политический процесс Польши на протяжении всего 2024-го.Первый шаг в своеобразной войне с президентом сделал премьер: 9 января в президентский дворец ворвались несколько десятков полицейских и арестовали двух депутатов Сейма от ПиС, Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика. Кроме беспрецедентности самой акции, на момент ареста оба политика обладали парламентским иммунитетом, – несмотря на сомнительный приговор суда, вынесенный сразу после возвращения Дональду Туска к власти по делу ещё от 2009 года. Сомнительный, поскольку Каминьский и Вонсик были помилованы президентом ещё в 2015 году, и законность этого помилования позже подтвердил Конституционный Суд (КС) Польши.Анджей Дуда в ответ пригрозил, что не подпишет государственный бюджет Польши на 2024 год. Правда, в конце января президент всё же подписал госбюджет, и постфактум отправил его на рассмотрение в КС, решения которого нет до сих пор. При этом вероятность того, что главный финансовый документ Польши на 2025 год не будет подписан главой государства, а сразу отправится в КС, значительно выше. Дело в том, что в нём резко сокращены ассигнования на Канцелярию президента и Конституционный Суд Польши. Кроме того, в середине декабря правительство Туска постановило больше не публиковать решения КС в "Официальном вестнике" Польши.Это стало очередным примером того отношения к закону, которое демонстрирует леволиберальное правительство Польши с момента прихода к власти. Так, глава Национальной прокуратуры может быть назначен только с согласия президента страны. Но министр юстиции Польши Адам Боднар, который по закону также является Генпрокурором, просто отказался подавать кандидатуру национального прокурора президенту, назначив исполняющего обязанности своим приказом. Хотя этот приказ был признан КС неконституционным, однако всё осталось по-прежнему (причём это не единственное решение КС, которое игнорирует правительство страны).В сентябре Дональд Туск прямо заявил, что планирует и дальше нарушать закон. "Если мы хотим восстановить конституционный порядок и основы либеральной демократии, мы должны действовать в рамках воинственной демократии. Это означает, что мы, вероятно, будем совершать ошибки или предпринимать действия, которые, по мнению некоторых правоохранительных органов, могут не совсем соответствовать букве закона, но ничто не освобождает нас от обязанности действовать", – отметил премьер.Это произошло после ряда конфликтов правительства с президентом. Во-первых, Анджей Дуда заблокировал увольнение и назначение новых послов Польши – по Конституции это может сделать только президент (кстати, к концу года ситуация с послами не изменилась, просто в некоторых польских диппредставительствах, в том числе в Киеве, командуют назначенные главой МИД Польши Радославом Сикорским "комиссары"). Во-вторых, премьер решил с нарушением законов и принципов права отозвать свою контрассигнацию на назначение главы одной из палат Верховного суда Польши – уже после подписания указа президента и публикации его в "Официальном вестнике".Ко времени упомянутого заявления премьера Каминьский и Вонсик были повторно помилованы президентом и вышли на свободу. Однако был незаконно арестован очередной депутат Сейма от ПиС – Марчин Романовский, несмотря на то, что он был также членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Лишь после обращения председателя ПАСЕ Теодороса Русопулоса к польским властям Романовского отпустили. Его попытались арестовать во второй раз уже в декабре, но политик от ПиС получил политическое убежище в Венгрии, что вызвало громкий скандал между Варшавой и Будапештом.Парадоксально, но в результате деятельностью Дональда Туска недовольны как сторонники ПиС, так и сторонники самого премьера, – который, по их мнению, недостаточно жёстко мстит предшественникам. Результаты этого недовольства зафиксировал опрос, результаты которого были обнародованы 29 декабря 2024 года.Полякам был задан вопрос: "Считаете ли вы, что жизнь в Польше стала легче или тяжелее в 2024 году по сравнению с 2023 годом, учитывая политическую и экономическую ситуацию после смены правительства Матеуша Моравецкого на правительство Дональда Туска?"Лишь для 32,6% респондентов жизнь в Польше стала легче после смены власти, из них 10,4% выбрали ответ "точно легче", а 22,2% – "скорее легче". Однако 52,9% опрошенных, то есть больше половины, придерживаются противоположного мнения: 35,5% считают, что жить стало "скорее тяжелее", а 17,4% – "определённо тяжелее". Не изменилась ситуация для 14,5% опрошенных.Как сказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, политическую жизнь Польши в 2024 году определяла деятельность правительства Дональда Туска, и этот процесс, к сожалению, продемонстрировал нехорошие вещи."Правительство Туска пришло к власти с обещаниями исправить все ошибки своих предшественников – в том смысле, что будет строго соблюдать законы и Конституцию Польши. Однако эти обещания не были исполнены. Действующее правительство точно так же, как и предшественники, нарушало законы и Конституцию и трактовало государство как своё личное имение", – считает польский журналист.Подобная ситуация сложилась и с международной политикой новых польских властей. "Польша под управлением Туска точно такая же русофобская, как и во времена его предшественников, и так же пытается подтолкнуть польское общество к войне с Россией на европейском континенте, а то и к мировой войне. Поэтому поводов для оптимизма под конец этого года мало, и, к сожалению, следующий год не будет лучше для Польши", – резюмировал Мачей Вишнёвский.Действительно, в проекте госбюджета Польши на 2025 год, который пока не подписан президентом страны, на военные нужды предусмотрено 186,6 миллиардов злотых (43,6 миллиарда евро). В 2024-м военные расходы правительства Дональда Туска составили 158,8 миллиардов злотых, тогда как в последний год правления ПиС оборонный бюджет Польши составил 137 миллиардов злотых.Поляки всё меньше поддерживают Украину и украинцевЕсли в политической жизни Польши определяющей была деятельность правительства, то в общественной главным настроением стал прогрессирующий украиноскептицизм. Поляки больше не верят в обещания Киева, не хотят его поддерживать, а число поляков, не желающих принимать украинских беженцев, увеличилось более чем в 13 раз.Так, в опубликованном в октябре опросе только 53% респондентов выступили за дальнейший приём беженцев с Украины. Польские социологи подчеркнули явное изменение в общественных настроениях, вспомнив результаты марта 2022 года, когда 94% поляков поддержали прием беженцев из-за восточной границы. На протяжении 2023 года этот показатель остался на уровне 80%.Но главное изменение состоит не в этом. Ныне 40% опрошенных граждан Польши прямо выступают против дальнейшего приёма украинских беженцев – тогда как в начале СВО таких всего 3% (разница в 13 с лишним раз). Кроме того, 67% поляков поддерживают отправку на родину украинских мужчин в мобилизационном возрасте – против этого лишь 22%.Но если помощь украинским беженцам поддерживает пока ещё чуть больше половины поляков, то с самой Украиной всё гораздо хуже. В социологической компании CBOS отметили, что впервые с начала СВО в польском обществе преобладает мнение: Польша должна стремиться в первую очередь к прекращению конфликта и заключению мира, даже если это потребует от Украины отказа от части своей территории или независимости.По состоянию на середину декабря такого мнения придерживаются 55% опрошенных (в сентябре этого года так считали 39% респондентов, а в апреле 2022 года – 26%). Только 31% опрошенных, то есть менее трети поляков, на данный момент считают, что боевые действия на Украине следует продолжать, не делая никаких уступок России (таких было 46% в сентябре этого года и 59% – в апреле 2022 года соответственно). 14% респондентов не имеют мнения по этому поводу.В CBOS отметили, что на разных этапах конфликта на Украине поляки всегда считали, что украинцы (при поддержке Запада) должны продолжать воевать, и не идти ни на какие уступки России. Как указано в исследовании, с начала второго года СВО этот процент постоянно падает, а за последние три месяца он снизился на несколько процентных пунктов.Кроме этого, согласно ноябрьскому опросу European National Panels, 40% поляков опасаются возможности перемещения войны с Украины в Польшу, а 63% опрошенных хочет ограничить предоставление помощи лишь тем беженцам, которые прибыли из зоны боевых действий на Украине.Пытаясь усилить поддержку Украины в Польше, официальная Варшава договаривается с Киевом о начале эксгумации могил жертв Волынской резни – этнической чистки поляков, устроенной украинскими националистами в 1943-1944 годах. В конце ноября главы МИД Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместную декларацию, в котором Киев заявил, что "препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ на украинской территории нет". А 17 декабря на встрече с Владимиром Зеленским во Львове об этом говорил и сам Дональд Туск.Однако, как быстро выяснилось, это было лишь начало трудного процесса. Польше снова придется подавать заявления с просьбой разрешить поиск останков поляков, погибших на Волыни. Более того, по данным СМИ, польское правительство готовит список всех могил боевиков УПА*, расположенных на территории Польши. Таким образом команда Дональда Туска готовится к требованиям Киева в непростых переговорах относительно эксгумации жертв Волынской резни.Потому неудивительно, что поляки не верят заявлениям украинской стороны относительно эксгумации и поминовения польских жертв. На вопрос "Насколько вы верите в искренность заверений украинской стороны относительно увековечения памяти жертв Волынской резни, урегулирования исторических событий и эксгумации жертв?" подавляющее большинство респондентов – 67,4% – ответило отрицательно (37,8% ответили, что "скорее не верят", а 29,4% – "точно не верят"). Лишь 27% респондентов относятся к украинским заявлениям с доверием (при этом 23,9% "скорее верят" в их искренность, а "точно верят" только 3,1%). 5,8% опрошенных не имеют мнения по этому поводу.По оценке польского политического аналитика Конрада Рэнкаса, растущее осознание катастрофических последствий участия официальной Польши в конфликте на Украине является положительным моментом."Лучше поздно, чем никогда – так можно резюмировать всё более громкую и масштабную критику понесенных поляками затрат, особенно связанных с содержанием привилегированных масс украинских переселенцев в Польшу. Их массовое присутствие уже не так нагло скрывается и подвергается сомнению, как это было в первые два года конфликта", – отметил Рэнкас в эксклюзивном комментарии Украина.ру.Чем запомнился уходящий год - в подборке Серафимы Тимохиной "2024 год в фотографиях" *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, польша, украина, киев, анджей дуда, конрад рэнкас, матеуш моравецкий, сейм, мид, парламентская ассамблея совета европы