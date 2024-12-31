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"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков

"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков - 31.12.2024 Украина.ру

"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков

Россия способна ликвидировать при необходимости западных военачальников или политиков, однако это зависит от целесообразности такого шага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2024-12-31T04:00

2024-12-31T04:00

2024-12-31T04:00

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ростислав ищенко

ликвидация

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Если будет целесообразно, РФ убьет кого-то в Лондоне и по этому поводу переживать не станет, отметил Ищенко."Это вопрос цены и качества: чем мы рискуем, насколько это технически сложно, что нам это даст", - сказал эксперт.Если сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, Москва откроет на его охоту, выразил уверенность политолог. Мы будем искать и ловить его везде, потому что это решит нашу проблему. А просто так ловить и убивать западных генералов нам неинтересно, резюмировал он. Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.

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новости, россия, лондон, запад, ростислав ищенко, ликвидация