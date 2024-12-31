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"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков
"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков - 31.12.2024 Украина.ру
"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков
Россия способна ликвидировать при необходимости западных военачальников или политиков, однако это зависит от целесообразности такого шага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2024-12-31T04:00
2024-12-31T04:00
2024-12-31T04:00
новости
россия
лондон
запад
ростислав ищенко
ликвидация
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Если будет целесообразно, РФ убьет кого-то в Лондоне и по этому поводу переживать не станет, отметил Ищенко."Это вопрос цены и качества: чем мы рискуем, насколько это технически сложно, что нам это даст", - сказал эксперт.Если сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, Москва откроет на его охоту, выразил уверенность политолог. Мы будем искать и ловить его везде, потому что это решит нашу проблему. А просто так ловить и убивать западных генералов нам неинтересно, резюмировал он. Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лондон, запад, ростислав ищенко, ликвидация
Новости, Россия, Лондон, Запад, Ростислав Ищенко, ликвидация
"Вопрос цены и качества": Ищенко о том, когда РФ начнет ликвидировать западных политиков
Россия способна ликвидировать при необходимости западных военачальников или политиков, однако это зависит от целесообразности такого шага. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Если будет целесообразно, РФ убьет кого-то в Лондоне и по этому поводу переживать не станет, отметил Ищенко.
"Это вопрос цены и качества: чем мы рискуем, насколько это технически сложно, что нам это даст", - сказал эксперт.
Если сложится ситуация, когда война продолжается из-за одного конкретного политика на Западе, и будет достаточно его ликвидировать, чтобы Запад принял мир на условиях России, Москва откроет на его охоту, выразил уверенность политолог.
Мы будем искать и ловить его везде, потому что это решит нашу проблему. А просто так ловить и убивать западных генералов нам неинтересно, резюмировал он.