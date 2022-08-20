https://ukraina.ru/20220820/1037856197.html

“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International

“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International - 20.08.2022 Украина.ру

“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International

Киевский режим ведёт боевые действия по принципу “после нас хоть потоп”, совершенно не принимая во внимание судьбу гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин

2022-08-20T06:15

2022-08-20T06:15

2022-08-20T06:15

спецоперация

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евгений норин

всу

amnesty international

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запорожская аэс

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Он отметил, что масштабы разрушений, оставляемых после себя ВСУ, “впечатлили” даже западную правозащитную организацию Amnesty International, которая в выпущенном недавно отчёте обвинила силовиков киевского режима в нарушении законов войны путём размещения своей боевой техники в жилых районах, что подвергает опасности местных жителей.Он добавил, что ещё одним примером преступного ведения войны со стороны ВСУ являются совершаемые ими обстрелы Запорожской АЭС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037400580.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений норин, всу, amnesty international, военные преступления, запорожская аэс