“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International - 20.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
https://ukraina.ru/20220820/1037856197.html
“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International
“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International - 20.08.2022 Украина.ру
“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International
Киевский режим ведёт боевые действия по принципу “после нас хоть потоп”, совершенно не принимая во внимание судьбу гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-20T06:15
2022-08-20T06:15
спецоперация
новости
евгений норин
всу
amnesty international
военные преступления
запорожская аэс
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Он отметил, что масштабы разрушений, оставляемых после себя ВСУ, “впечатлили” даже западную правозащитную организацию Amnesty International, которая в выпущенном недавно отчёте обвинила силовиков киевского режима в нарушении законов войны путём размещения своей боевой техники в жилых районах, что подвергает опасности местных жителей.Он добавил, что ещё одним примером преступного ведения войны со стороны ВСУ являются совершаемые ими обстрелы Запорожской АЭС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037400580.html
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новости, евгений норин, всу, amnesty international, военные преступления, запорожская аэс
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, ВСУ, Amnesty International, Военные преступления, Запорожская АЭС

“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International

06:15 20.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Киевский режим ведёт боевые действия по принципу “после нас хоть потоп”, совершенно не принимая во внимание судьбу гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Он отметил, что масштабы разрушений, оставляемых после себя ВСУ, “впечатлили” даже западную правозащитную организацию Amnesty International, которая в выпущенном недавно отчёте обвинила силовиков киевского режима в нарушении законов войны путём размещения своей боевой техники в жилых районах, что подвергает опасности местных жителей.

[Amnesty International] случайно сказали правду и теперь вынуждены сидеть на двух стульях, оправдываясь, что мы не хотели никого обидеть

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Он добавил, что ещё одним примером преступного ведения войны со стороны ВСУ являются совершаемые ими обстрелы Запорожской АЭС.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:29Спецоперация
"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газетеОбвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринВСУAmnesty InternationalВоенные преступленияЗапорожская АЭС
 
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