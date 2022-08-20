“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Киевский режим ведёт боевые действия по принципу “после нас хоть потоп”, совершенно не принимая во внимание судьбу гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Он отметил, что масштабы разрушений, оставляемых после себя ВСУ, “впечатлили” даже западную правозащитную организацию Amnesty International, которая в выпущенном недавно отчёте обвинила силовиков киевского режима в нарушении законов войны путём размещения своей боевой техники в жилых районах, что подвергает опасности местных жителей.
[Amnesty International] случайно сказали правду и теперь вынуждены сидеть на двух стульях, оправдываясь, что мы не хотели никого обидеть
Он добавил, что ещё одним примером преступного ведения войны со стороны ВСУ являются совершаемые ими обстрелы Запорожской АЭС.
8 августа, 11:29Спецоперация"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газетеОбвинения международной правозащитной организации Amnesty International в адрес киевского режим основаны на "пропагандистской риторике" РФ. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Полный текст интервью можно прочитать здесь.