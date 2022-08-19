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Мышиная возня. Военный эксперт назвал единственный способ выбить ВСУ из Николаева

Мышиная возня. Военный эксперт назвал единственный способ выбить ВСУ из Николаева - 19.08.2022 Украина.ру

Мышиная возня. Военный эксперт назвал единственный способ выбить ВСУ из Николаева

Вся эта мышиная возня вокруг якобы масштабного наступления ВСУ на Херсон закончится только тогда, когда мы сами проведем наступление и выйдем на Южный Буг. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-19T15:55

2022-08-19T15:55

2022-08-19T15:55

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всу

николаев

херсон

днепр

южный буг

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Ранее на границе Херсонской и Николаевской области прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.Николаев нужно брать с двух сторон: со стороны Херсона и форсировать Южный Буг, и заходить с той стороны. Иначе Николаев не взять. И как только мы это сделаем, сказки про контрнаступление на Херсон прекратятся, пояснил специалист.Ингулец — не Днепр. Его можно пройти вброд. Поэтому их уничтожают — они отходят. Можно бесконечно такие наступления проводить, говоря, что "мы форсировали реку и захватили плацдарм". Потом с этого "плацдарма" уйдут те, кто сможет уйти, добавил он.Нет никаких предпосылок для масштабного контрнаступления ВСУ. Тем более, мы сами готовы проводить наступление, просто ждем удобного момента. Потому что нам нужно вопрос с Донбассом решить, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, николаев, херсон, днепр, южный буг