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Военный эксперт о том, как Россия разбила ВСУ под Николаевом и сама готовится наступать

Военный эксперт о том, как Россия разбила ВСУ под Николаевом и сама готовится наступать - 19.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Россия разбила ВСУ под Николаевом и сама готовится наступать

Россия сама готова к проведению наступления на николаевском направлении, но она не торопится. Попытки ВСУ завоевать плацдарм обескровливают Украину. Мы выбиваем те ее силы, которые могут наступать. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-19T14:52

2022-08-19T14:52

2022-08-19T14:52

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Ранее на границе Херсонской и Николаевской области прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.Если бы у ВСУ была уверенность в успехе наступления, они бы не проводили эвакуацию в Николаеве. По некоторым данным, там идет эвакуация военкоматов и других учреждений, идет зачистка от "пророссийских элементов", отметил специалист.Фактически в условиях полного провала в Донбассе противнику нужен хоть какой-то пиар-эффект. Какой ценой — значения не имеет. ВСУ понимают, что никакого масштабного наступления на юге Украины, которое должно было произойти до середины августа, у них не будет, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, николаев, донбасс, контрнаступление