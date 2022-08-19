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Военный эксперт о том, как Россия разбила ВСУ под Николаевом и сама готовится наступать
Военный эксперт о том, как Россия разбила ВСУ под Николаевом и сама готовится наступать - 19.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия разбила ВСУ под Николаевом и сама готовится наступать
Россия сама готова к проведению наступления на николаевском направлении, но она не торопится. Попытки ВСУ завоевать плацдарм обескровливают Украину. Мы выбиваем те ее силы, которые могут наступать. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-19T14:52
2022-08-19T14:52
2022-08-19T14:52
новости
всу
россия
николаев
донбасс
контрнаступление
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Ранее на границе Херсонской и Николаевской области прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.Если бы у ВСУ была уверенность в успехе наступления, они бы не проводили эвакуацию в Николаеве. По некоторым данным, там идет эвакуация военкоматов и других учреждений, идет зачистка от "пророссийских элементов", отметил специалист.Фактически в условиях полного провала в Донбассе противнику нужен хоть какой-то пиар-эффект. Какой ценой — значения не имеет. ВСУ понимают, что никакого масштабного наступления на юге Украины, которое должно было произойти до середины августа, у них не будет, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, николаев, донбасс, контрнаступление
Новости, ВСУ, Россия, Николаев, Донбасс, контрнаступление
Военный эксперт о том, как Россия разбила ВСУ под Николаевом и сама готовится наступать
Россия сама готова к проведению наступления на николаевском направлении, но она не торопится. Попытки ВСУ завоевать плацдарм обескровливают Украину. Мы выбиваем те ее силы, которые могут наступать. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее на границе Херсонской и Николаевской области прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.
Если бы у ВСУ была уверенность в успехе наступления, они бы не проводили эвакуацию в Николаеве. По некоторым данным, там идет эвакуация военкоматов и других учреждений, идет зачистка от "пророссийских элементов", отметил специалист.
"Я думаю, такие попытки наступления ВСУ носят сугубо локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать. Потому что в Донбассе у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки. Идут бои за Северск и Соледар", - указал Евсеев.
Фактически в условиях полного провала в Донбассе противнику нужен хоть какой-то пиар-эффект. Какой ценой — значения не имеет. ВСУ понимают, что никакого масштабного наступления на юге Украины, которое должно было произойти до середины августа, у них не будет, заключил собеседник издания.