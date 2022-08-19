https://ukraina.ru/20220819/1037873986.html

Эстония торопит ЕК принять восьмой пакет санкций против РФ

Эстония торопит ЕК принять восьмой пакет санкций против РФ - 19.08.2022 Украина.ру

Эстония торопит ЕК принять восьмой пакет санкций против РФ

Правительство Эстонии решило обратиться к Европейской комиссии с официальным предложением принять восьмой пакет санкций в отношении России. Об этом 19 августа сообщает агентство BNS со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу

2022-08-19T14:45

2022-08-19T14:45

2022-08-19T14:45

санкции

россия

эстония

новости

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Эстония хочет, чтобы восьмой пакет расширил санкции в отношении России в сфере экономики, энергетики и торговли и чтобы в санкционный список были включены дополнительные лица.Таллин также добивается существенного расширения санкций в отношении передвижения российских граждан.Эстония, по словам Рейнсалу, работает над достижением политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, чтобы в отношении российских граждан ввели дополнительные санкции, как это уже сделала Эстония.Евросоюз к настоящему времени утвердил в отношении России семь пакетов санкций из-за спецоперации на Украине.На днях эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру отметил, что от антироссийских санкций пострадали другие страны. Он напомнил, что доходы России от экспорта нефти остались примерно такими же за счёт роста цен на неё, а в проигрыше остались страны-импортёры."Смысл антироссийских санкций заключается не в том, чтобы Россию лишить возможности что-то производить, или что-то продавать, а смысл санкций в том, чтобы Россия не зарабатывала, чтобы обрушить нашу экономику... европейские страны платят больше. Вот и получается, что Россия не потеряла, а потеряли страны, которые вводили против нас эти ограничения", - отметил он.

https://ukraina.ru/20220819/1037871695.html

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санкции, россия, эстония, новости