Санкции не заставят Россию отказаться от СВО - МИД РФ
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Россия продолжит решать задачи, поставленные перед специальной военной операцией, несмотря на санкции, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости
По словам чиновника, даже применение дополнительных санкционных мер к России со стороны западных стран не изменит курс России.
Задачи, стоящие перед СВО, будут решены в любом случае, безотносительно к тому, будут применены Западом дополнительные санкции, не будут.
Заместитель министра также отметил, что государственный аппарат России в настоящий момент выполняет задачу по "внутренней мобилизации".
Нам надо продолжать сфокусированную концентрированную работу по мобилизации наших внутренних источников роста, решения проблем, которые есть в промышленной сфере, которые связаны с трудностями осуществления оплаты, внешнеторговой деятельности и так далее. Экономический блок этим полностью занимается. МИД ведет свою часть.
Рябков подчеркнул, что в настоящий момент необходимо обеспечить реализацию целей, стоящих перед СВО.
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