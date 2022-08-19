Санкции не заставят Россию отказаться от СВО - МИД РФ

Москва готова намертво стоять на заявленных в начале спецоперации позициях - Рябков Россия в ходе специальной операции на Украине поставит точку там, где это нужно ей, Москва готова намертво стоять на заявленных в начале операции позициях. Об этом 15 июня заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «Россия-1»