Санкции не заставят Россию отказаться от СВО - МИД РФ - 19.08.2022 Украина.ру
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Санкции не заставят Россию отказаться от СВО - МИД РФ
Санкции не заставят Россию отказаться от СВО - МИД РФ - 19.08.2022 Украина.ру
Санкции не заставят Россию отказаться от СВО - МИД РФ
Россия продолжит решать задачи, поставленные перед специальной военной операцией, несмотря на санкции, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости
2022-08-19T14:15
2022-08-19T14:15
сергей рябков
мид
россия
сво
новости
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По словам чиновника, даже применение дополнительных санкционных мер к России со стороны западных стран не изменит курс России. Заместитель министра также отметил, что государственный аппарат России в настоящий момент выполняет задачу по "внутренней мобилизации". Рябков подчеркнул, что в настоящий момент необходимо обеспечить реализацию целей, стоящих перед СВО.
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сергей рябков, мид, россия, сво, новости
Сергей Рябков, МИД, Россия, СВО, Новости

Санкции не заставят Россию отказаться от СВО - МИД РФ

14:15 19.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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Россия продолжит решать задачи, поставленные перед специальной военной операцией, несмотря на санкции, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости
По словам чиновника, даже применение дополнительных санкционных мер к России со стороны западных стран не изменит курс России.
Задачи, стоящие перед СВО, будут решены в любом случае, безотносительно к тому, будут применены Западом дополнительные санкции, не будут.
Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России
Заместитель министра также отметил, что государственный аппарат России в настоящий момент выполняет задачу по "внутренней мобилизации".
Нам надо продолжать сфокусированную концентрированную работу по мобилизации наших внутренних источников роста, решения проблем, которые есть в промышленной сфере, которые связаны с трудностями осуществления оплаты, внешнеторговой деятельности и так далее. Экономический блок этим полностью занимается. МИД ведет свою часть.
Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России
Рябков подчеркнул, что в настоящий момент необходимо обеспечить реализацию целей, стоящих перед СВО.
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:12
Москва готова намертво стоять на заявленных в начале спецоперации позициях - РябковРоссия в ходе специальной операции на Украине поставит точку там, где это нужно ей, Москва готова намертво стоять на заявленных в начале операции позициях. Об этом 15 июня заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «Россия-1»
 
Сергей РябковМИДРоссияСВОНовости
 
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